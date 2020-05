Forren snakker ut om gamblingproblemene: Derfor kan han få sparken i Molde

Molde Fotballklubb vurderer å si opp Vegard Forrens kontrakt. Årsaken er at han har brukt penger fra MFK-spillernes felles konto til å dekke opp sin egen spillegjeld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vegard Forren forteller om spilleavhengigheten som har ført til konflikten med MFK. Foto: TROND HUSTAD

Mandag ble det kjent at Forren skulle i møte med MFK om sin egen framtid i klubben. Etter samtalen på Aker stadion møtte Romsdals Budstikke Forren hjemme i Molde, sammen med rådgiver Sverre Mauseth og advokat Odd Arne Nilsen.

– Dersom arbeidsgiver vurderer å avslutte arbeidsforholdet, er man pliktig til å innkalle arbeidstaker til et møte slik at denne får gi sin versjon før det treffes en endelig beslutning. Dette krever arbeidsmiljøloven før det kan avgjøres om forholdet skal opphøre, om det blir andre sanksjoner eller om det går videre som før. Det var dette dagens møte handlet om, og vi har fått beskjed om at klubben vil komme tilbake med sin endelige beslutning om kort tid, sier advokat Nilsen.

Les også BAKGRUNN: Forren kan være ferdig i Molde

Tok ut penger fra felles konto

Vegard Forren er tydelig preget av situasjonen når han forteller sin historie. Den handler om et behov for gambling og pengespill som kom ut av kontroll.

– Dette er et problem jeg har levd med i 10–15 år, og jeg har vært åpen om det tidligere. Jeg har ingen gode unnskyldninger, men gjennom fjoråret blusset det veldig opp av forskjellige årsaker, både på og utenfor banen. Vi bygde hus, vi skulle gifte oss og kona startet butikk. I flere måneder var jeg mye hjemme alene med ungene på kveldstid, og det endte med at jeg spilte mer enn før. Samtidig var jeg frustrert fordi jeg fikk spille lite fotball, og jeg taklet det på en dårlig måte. Spilling har vært min måte å rømme fra små og store problemer på. Dette er grunnen til at vi sitter her i dag, sier Forren.

Han erkjenner at han har lurt både seg selv og mange rundt seg i lange perioder gjennom fotballkarrieren.

– Jeg har snakket om det før, men har aldri vært hundre prosent ærlig med meg selv eller andre. Jeg har hatt feil holdning og bare tenkt at ting vil løse seg til slutt. Jeg har fornektet alvoret. Jeg har tjent gode penger både i Molde og i utlandet. Jo mer jeg har tjent, jo mer har jeg brukt. Likevel har jeg aldri tidligere kommet i et økonomisk uføre som har vært tøft nok til at jeg har tatt dette skikkelig på alvor, forteller Forren.

Vegard Forren ble hentet av kona Cathrine Valgermo Forren etter møtet med MFK-ledelsen på Aker stadion mandag. Foto: Bjørn Brunvoll

Tok ut penger fra felles konto

Han hevder at han en periode holdt seg unna all gambling i fire måneder. Etterpå spilte han mer enn noensinne. Til slutt gikk det så langt at han skjønte at han måtte innrømme alt for kona Cathrine Valgermo Forren.

– Hun har irritert seg over spillinga mi hele tida og har tatt mange grep. Uten henne ville jeg trolig hatt store økonomiske problemer for lenge siden. Men de siste par årene har jeg skjult mye for henne og brukt venner og bekjente til å dekke forbruket. Jeg har lånt penger og betalt tilbake uten at hun visste noe. Det er blitt mange små og unødvendige løgner. Jeg har hatt utrolig mye dårlig samvittighet, sier Forren.

Problemene vokste da 32-åringen begynte å låne penger fra den felles kontoen til spillergruppa i MFK.

– I botkassa samler vi penger gjennom året hvis vi bryter interne regler som alle spillerne er enige om. De to siste årene har jeg vært «botsjef» og styrt kontoen. Vi har gitt noe til veldedighet og brukt mesteparten av pengene på felles turer. I tillegg har jeg gjort en del uttak som korttidslån til meg sjøl for å gjøre opp gjeld til kompiser. Jeg har betalt tilbake flere ganger, og så tatt ut nye penger seinere. Jeg har aldri ment å stjele og har alltid hatt en intensjon om å betale tilbake alt. Men det har jeg ikke klart, innrømmer Forren.

Beklaget overfor spillergruppa

I februar følte han at situasjonen begynte å bli uutholdelig og at det ble snakket om botkassa på stadion. Forren hevder han selv først tok kontakt med MFK om situasjonen.

– Jeg ringte og åpnet meg. Jeg skjønte at jeg måtte legge meg flat og være 100 prosent ærlig. Jeg har gjort mye dumt og rart opp gjennom, men jeg skulle aldri ha tatt ut de pengene. Det må jeg bare beklage overfor alle. Jeg har en sjukdom og en avhengighet som har ødelagt mye for meg og de rundt meg, sier Forren.

Han har søkt behandling hos psykolog i Molde den siste tida. Gjennom fagforeninga NISO har han også ukentlige samtaler med en ekspert på spilleavhengighet.

– Jeg fortalte alt til Cathrine og hun har hjulpet meg mye. Da mistet jeg fem kilo av skuldrene. Så sto jeg foran de 25 andre gutta i gruppa, fortalte min versjon og la meg flat. Da mistet jeg fem kilo til. Sånn sett har jeg det på en måte bedre enn på lenge, samtidig som situasjonen er veldig vanskelig.

Les også Denne meldingen skaper sterke reaksjoner: – Det burde vært forbudt med spillreklame

Mange møter med MFK

Ifølge rådgiver Sverre Mauseth har det vært en rekke formelle og uformelle møter mellom Forren og klubben siden begynnelsen av mars. Dialogen endte med enighet om at Forren skulle fortsette behandling, redegjøre for samtlige uttak fra felleskontoen og beklage foran spillergruppa. Forren ble tilbudt å trene med Moldes andrelag og godtok dette i en kortere periode.

– Vi trodde at vi var på vei til å finne en løsning på situasjonen da det ble innkalt til møte der arbeidsgiver vurderer å avslutte arbeidsforholdet. Det kom som en overraskelse, fordi det så vidt jeg vet ikke har kommet nye moment inn i saken. Nå avventer vi den endelige beslutninga før vi vurderer hva vi skal foreta oss videre, sier advokat Odd Arne Nilsen.

Vegard Forren håper han får en sjanse til å gjøre opp for seg og fullføre kontrakten som går ut 2021.

– Jeg skjønner at det jeg har gjort oppfattes som et tillitsbrudd, men håpet at vi skulle løse opp dette slik at jeg fikk muligheten til å ordne opp og fortsette i MFK. Jeg er litt skuffet over at saken har kommet dit den står i dag. Nå må jeg var avvente klubbens avgjørelse, sier Vegard Forren.

PS: Ingen i Molde Fotballklubb har så langt ønsket å kommentere saken.