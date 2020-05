Da Bislett-sjefen så hva de gjorde i tysk fotball, fikk han en idé: – Mye morsommere

Bislett-general Steinar Hoen har ambisjoner om at «Impossible Games» kan sette standarden for hvordan et koronastadion kan se ut.

Bislett-sjefen fikk en idé etter å ha sett tysk fotball. Foto: NTB Scanpix / Reuters

– Hvis det blir en europeisk rekord, er det litt trist å vise et «beautyshot» av en tom tribune. Da er det mye morsommere å vise en full tribune, sier Bislett-general Steinar Hoen.

11. juni arrangeres «Impossible Games» på Bislett. Det blir uten publikum på tribunen, og dermed har arrangøren blitt tvunget til å tenke utenfor boksen.

Løsningen er pappfigurer av ekte personer, inspirert av Bundesliga.

– Vi er det første store arrangementet, ved siden av tysk fotball, etter koronaen, så vår ambisjon er å sette standarden for hvordan en koronastadion kan se ut. Da er det mange elementer som må med, sier Hoen.

Arrangørene bak «Impossible Games» henter inspirasjon fra tysk fotball. Foto: Marius Becker / DPA

Førstemann til mølla

Fortum, sponsor og samarbeidspartner til Bislett Alliansen, er et av selskapene som skal bidra med pappfigurer til arrangementet.

– Selv om vi ikke kan ha publikum, ønsker vi at de skal være til stede på en eller annen måte. Derfor har vi bestemt at 200 personer kan sende inn bilde til oss, så printer vi det på pappfigurer og setter de på tribunen. Da får man sett seg selv på TV-skjermen likevel, sier Marte Hortemo, kommunikasjonsrådgiver i Fortum.

Lørdag ettermiddag har de fått inn omkring 20 bilder på mail.

– Vi printer ut de 200 første. Det er førstemann til mølla, sier Hortemo.

Bislett Games-general Steinar Hoen under en pressekonferanse i anledning «Impossible Games». Foto: Ørn E. Borgen

– Husene i nærheten skal nesten falle sammen

Den siste tiden har det vært diskusjoner rundt falsk tilskuerlyd i fotballen, og dette er også noe Bislett Alliansen og NRK jobber med inn mot arrangementet.

– For min del vet jeg som tidligere idrettsutøver hvor mye lyden og Bislett-brølet kan bety i det avgjørende øyeblikket. Vi må ha veldig kontroll på lyden når det gjelder eksempelvis Filip Ingebrigtsens 1000-meterforsøk, sier Hoen.

Under «Impossible Games» skal Ingebrigtsen prøve seg på Vebjørn Rodals norske 1000-meterrekord fra august 1996.

Hvis det blir slik at Ingebrigtsen har los på rekorden når det gjenstår et par hundre meter, mener Hoen det er viktig at de hjelper til med lyd og stemning.

– Der skal vi jobbe med NRK for å kunne smelle opp lyden på hele anlegget slik at husene i nærheten nesten faller sammen. Men ikke hele tiden. Da blir ikke NRK-produksjonen like interessant for publikum, sier Hoen.

Slike pappfigurer blir å se på «Impossible Games». Foto: Steinar Hoen.

Unik mulighet

Det faktum at publikum ikke er til stede, gir dem nemlig også muligheten til å teste ut ting som ellers ikke ville vært mulig.

– Vi ønsker å få frem pusten til utøverne underveis. Da er det for en gangs skyld interessant at det er helt stille. Du skal bli tatt med på reisen, men når det gjelder det avgjørende øyeblikket, må vi gå vekk fra det og hjelpe utøveren som faktisk er på Bislett, sier Hoen.

– Det er den kombinasjonen jobber vi med nå. Det er enormt med jobb, men veldig gøy, legger han til.

