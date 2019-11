David Akintola scoret for Rosenborg og var delaktig i det meste som skjedde fremover på banen. Carina Johansen / NTB Scanpix

Rosenborg måtte vinne. Slik gikk det ikke.

Bodø/Glimt sikret seg medalje, mens Odd vant og økte forspranget på Rosenborg. Dermed avgjøres det om det blir medalje og Europa-spill i den siste serierunden.

Publisert: Oppdatert i går 21:57

VIKING - ROSENBORG 2-2

Fjerdeplass og ett poeng bak medalje og europaspill neste år var faktum for Rosenborg før den 29. serierunden. Dermed ble søndagens oppgjør mot Viking ekstremt viktig for Horneland og resten av RBK-leiren.

Rosenborg hadde kun vunnet tre av 14 bortekamper før Viking-kampen. Heller ikke søndag klarte de å pynte på den statistikken.

Det ville seg ikke for RBK som to ganger kom under mot Viking. Etter å ha utlignet til 2-2 var det tydelig at Rosenborg gikk for alle tre poengene. De ble stående høyt i banen med mange spillere inne på Vikings halvdel.

Noe som resulterte i at Viking flere ganger fikk muligheten alene med Valsvik og Reginiussen. Men det ville seg ikke for noen av lagene, dermed ble det poengdeling i den 29. serierunden.

Bodø/Glimt vant over Kristiansund og sikret seg dermed medalje, mens Rosenborg fortsatt ligger bak Odd som søndag slo Tromsø. Dermed er Rosenborg avhengige av å slå Ranheim, samtidig som Odd roter det bort mot FK Haugesund i siste serierunde.

Viking tok ledelsen mot spillets gang

Rosenborg fikk en frisk start på kampen. Trioen på topp viste seg alle frem før det var spilt fire minutter. Først var det Alexander Søderlund som vant et frispark etter 20 sekunder. Vegar Eggen Hedenstad prøvde seg fra 25 meter, men skuddet gikk over.

Kort tid etterpå kom David Akintola seg løs på høyrekanten etter en smart pasning fra Mike Jensen. Innlegget var ikke på samme nivå som forarbeidet og Viking fikk klarert ballen.

Så bestemte Samuel Adegbenro seg for å kjøre karusell med Viking-forsvaret. Både én og to passert før han la inn. Nok en gang fikk Viking klarert.

Da kampen passerte ti spilte minutter hadde Rosenborgs tempo falt. Viking ble sluppet inn i kampen og tre minutter senere skulle det straffe seg. Johnny Furdal fikk tid til å ta ned ballen like utenfor 16-meteren og klinket til med høyrefoten. Ballen lå klistret til bakken og gikk kontant i hjørnet bak André Hansen.

Johnny Furdal debuterte denne sesongen i Eliteserien i en alder av 33 år. Søndag scoret han mot RBK. Carina Johansen / NTB Scanpix

Nydelig samspill sørget for utligning

Like før halvtimen var spilt fikk Rosenborg to gigantiske sjanser til å utligne. Anders Trondsens corner havnet i beina til Akintola etter at Valsvik vant første duellen.

Nigerianeren skjøt i en Viking-forsvarer og returen havnet hos Mike Jensen. Dansken klinket til og ballen hadde retning mot mål, men en oppofrende Kristoffer Løkberg slengte seg foran og fikk blokkert.

Like etterpå var det Adegbenro sin tur til å prøve seg. En nydelig pasning fra Marius Lundemo sendte kantspilleren alene med Iven Austbø. Avslutningen til Adegbenro var altfor svak og Viking-keeperen fikk en enkel jobb med å redde skuddet.

Alle gode ting er tre, sies det. Etter å ha spilt seg rundt 16-meteren til Viking i 30 sekunder for å finne en åpning skjedde det. Trondsen viste et bra overblikk da han fant Akintola som spilte vegg med landsmann Adegbenro og fikk tilbake ballen. Akintola var sikker mot Austbø og scoret for Rosenborg. En nydelig prestasjon fra RBK.

David Akintola kysset RBK-logoen da han scoret i det som kanskje blir en av hans siste kamper for laget. Carina Johansen

Viking tilbake i ledelsen

Første omgangs største prestasjon var det André Hansen som stod for. Fem minutter før pause klinket Ylldren Ibrahimaj til på et frispark. Sisteskansen strakk seg så lang som han er og fikk slått ballen i tverrliggeren. En meget god prestasjon av Hansen. Det skulle vise seg å være et skremmeskudd for hva som ventet to minutter senere.

Johnny Furdal fikk ballen og sendte Benjamin Källman alene med André Hansen. Denne gangen klarte ikke Rosenborgs sisteskanse å hindre Viking i å ta ledelsen på nytt. Finske Källman var nådeløs og Viking var tilbake i ledelsen like før pause.

Søderlund sørget for balanse

Andre omgang startet som den første og Rosenborg gikk rett i angrep. Søderlund som var ganske så usynlig i første omgang fikk en stor mulighet til å utligne for RBK, men avslutningen var altfor svak. Heldigvis for Søder og RBK tok det ikke lang tid før han var på farten igjen.

RBK-kaptein Jensen tok ansvar og førte ballen fremover, før han slo til Adegbenro. Nigerianeren sendte ballen videre med en nydelig flikk til Søderlund som var nådeløs. Dermed var det 2–2 i Stavanger.

Da det gjenstod 20 minutter gjorde Horneland to bytter. Erik Botheim og Yann-Erik de Lanlay kom inn for Samuel Adegbenro og David Akintola.

Mike Jensen og resten av RBK-midtbanen slet til tider med å håndtere raske Viking-spillere. Carina Johansen / NTB Scanpix

Rosenborg jaktet det tredje målet de siste 20 minuttene av kampen. Dette sørget for at Viking flere ganger fikk muligheten til å kontre mot Valsvik og Reginiussen som ofte ble liggende igjen alene. De to midtstopperne klarte seg bra og holdt Viking-spillerne unna André Hansen.

