BODØ: Menn er i flertall som trenere for kvinnelag i toppfotballen. De fleste trenere vil oppleve at det i en spillergruppe er noen som har større påvirkning på laget enn andre. De er ledertyper, men kan være både positive og negative. Dersom de bestemmer seg for å mislike treneren, kan det få stor betydning.

– Det er derfor én spesiell rollemodell, den kulturelle arkitekten, er så viktig. Det er spilleren som er trenerens forlengede arm inn i spillergruppen, som går foran på trening og i kamp og ikke motarbeider sin egen sjef, sier Line Danielsen.

Hun er Grand Bodøs midtbanespiller i 1. divisjon, klubbens sportslige leder og lagets assistenttrener. 30-åringen er i ferd med å avslutte sin doktorgrad om idrettsledelse og coaching av kvinnelige utøvere på toppnivå i fotballen.

Der benytter hun typebetegnelsen kulturell arkitekt, som blant andre også svenske Sven-Göran «Svennis» Eriksson gjorde da han var landslagssjef i England.

Influensere

Han mente at David Beckham kom inn under den karakteristikken. De går foran som gode eksempler, de er dyktige selv og i startelleveren, de har respekt på grunn av sine kvaliteter og ferdigheter både på og utenfor banen.

– De kan få 1+1 til å bli 3, og ikke minst bidrar til at laget løfter i flokk. Den kulturelle arkitekten setter standarden og har en væremåte som gjør at alle strekker seg litt ekstra, sier Danielsen.

Hun kaller dem influensere.

– Når det gjelder den kulturelle arkitekten, er det tre områder som er avgjørende etter min forskning. Det er personlige egenskaper som høy sportslig kompetanse, riktig mindset, selvtillit, mental tøffhet og kollektiv orientering. De har innflytelse gjennom en god relasjon til treneren og påvirkning på laget. De har respekt og tilrettelegger for samhørighet, også på det sosiale området gjennom å skape en god atmosfære i laget. De har en hjelpende oppførsel og er limet i laget.

Fakta: Slik er den kulturelle arkitekten i et lag Må være en av de beste spillerne på laget Alltid i startelleveren. Ekstraordinære ambisjoner, høyt motivert. Alltid ute etter å forbedre egne ferdigheter. Mentalt tøff og har en vinnermentalitet. Evne til å endre på medspilleres holdninger. Treneren ser deres betydning og er avhengige av dem. Gode samarbeidsevner. Tar ansvaret for kollektivet og fokuserer på gruppedynamikken. Tar ansvar for at spillerne skal løse oppgavene sammen. Treneren ønsker også at den kulturelle arkitekten skal utfordre dem.

Fakta: Line Danielsen Alder: 30 år Kommer fra: Tverlandet Bosatt: Bodø Bakgrunn: Spillende assistenttrener for Grand Bodø i 1. divisjon. Sportslig leder i klubben, ansattes representant i hovedstyret. Har B-lisens som trener, søkt om A-lisens. Leder av idrettsseksjonen ved Nord universitet i Bodø. Har bachelor i idrett, master på universitetet, og holder på med doktorgrad om trenere i toppfotballen.

Trenere kan tape garderoben

I løpet av de 18 sesongene Line Danielsen har holdt på med toppfotball, helt fra hun var 13 år og måtte ha foreldrenes underskrift for å spille på A-laget, har hun sett ulike ledertyper. Én sesong spilte hun på det beste laget hun mener Bodø-klubben har hatt. Likevel rykket laget ned fra den øverste divisjonen.

– Vi hadde en ledertype som etter at treneren hadde vært i garderoben, sa at vi ikke skulle høre på ham. Derfor mener jeg at en trener kan tape garderoben før han egentlig er kommet i gang.

Av de trenerne Danielsen intervjuet, var seks menn og fire kvinner. Menn har spesiell utfordring fordi de ikke er i garderoben så mye som kvinnelige trenere. Dermed får de ikke med seg den spesielle atmosfæren, de merker ikke om det er noe i luften, noe usagt som burde kommet ut.

– De kan ikke få med den uformelle praten som betyr så mye. Alle de mannlige trenerne nevnte dette, selv om jeg ikke hadde brakt det inn som et tema.

I undersøkelsen sier flere trenere at de har opplevd ledertyper som de ikke har hatt god kommunikasjon med, som har hatt negativ innflytelse på laget. Det er derfor den kulturelle arkitektene er så viktig. Noen spillere har de egenskapene fra starten av, andre klarer å utvikle dem.

Fakta: Idrettsledelse og coaching av kvinnelige utøvere på toppnivå Doktorgraden omhandler tre områder: Mental tøffhet hos kvinnelige fotballspillere på elite og subelitenivå. Den kulturelle arkitektens betydning for et lag. Utfordringene ved å være trener for toppfotball kvinner Har intervjuet ti trenere i alder 35 til 63 år. Fem trenere hadde UEFA profflisens. Gjennomsnittlig trenererfaring var 18 år. Fire av trenerne var tidligere landslagsspillere

Sutretyper er uønsket

Men hva sier så andre trenere – opplever de at ledertyper i et lag kan få svært avgjørende betydning?

Geir Nordby, Røas mangeårige trener, forteller at i A-laget er det en indre justis som setter rammene for hvordan kvaliteten i et lag skal være med tanke på prestasjon.

Han ser på kapteinen som en slik kulturbærer som ivaretar det som skal skje på trening og kamp på en god måte.

Han har ikke selv støtt på sentrale spillere som vil motarbeide ham, men ser likevel at det kan være utfordringer i et lag fordi det er mange individualister. Og hvis noen av dem er negative, eller sutretyper, som Nordby kaller dem, kan det få store konsekvenser.

– Slike typer finnes over alt. Det verste er slike spillere som er enige i plenum, men de sprer dritt når de kommer ut fra møtet. Du er sjanseløs hvis de ikke sier hva de mener når alle hører det.

Hege Rise, trener for serieleder Lillestrøm i eliteserien, mener at influensere ivaretar en helhet, og er svært viktig i et lag.

– Den kulturelle arkitekten ser gruppen og de spillerne som ikke har det bra. Hun er viktig for balansen i et lag.

Kjente ikke til kodene

Tilbake i Grand Bodø er hovedtrener Jan-Tore Bakli glad for den kunnskapen Line Danielsen bidrar med. Han hadde 13 års trenererfaring fra herresiden, og mange år som spiller i 1. og 2. divisjon, før han overtok byens beste kvinnelag. Han var ikke kjent med noen koder på kvinnesiden og tror det muligens er større behov for en kulturell arkitekt der.

– Min erfaring fra herrelag er at ledertyper er mer direkte og sier: «Nå gjør vi det sånn, gutta!» På kvinnesiden sjekker spillerne litt mer med hverandre hvordan beskjeder skal oppfattes.

Bakli er opptatt av at en kulturell arkitekt også skal utfordre.

– Hvis det ikke er noen motstand i gruppen, kan det bli likegyldighet. Men det aller beste er å ha en kulturell arkitekt som evner å dra med seg gruppen og laget, mener 44-åringen.