Dette sier storscorerne om Haalands utrolige VM-rekord: – Viktig at han ikke lever på dette

Med den nye scoringsrekorden i U20-VM bidro han sterkt til Norges 12–0-seier over Honduras.

Det gjør at drømmen om norsk avansement til åttendedelsfinalene lever.

Torsdag kveld handler alt om jærbyggen, som slo en 22 år gammel rekord i U20-VM.

Den gamle rekorden innehadde brasilianske Adaílton, som scoret seks mål i Brasils 10–3 seier over Sør-Korea i 1997.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Gøy at han er småsur

– Jeg har scoret seks mål for Rissa i 5.-divisjon. Det er min rekord, humrer tidligere storscorer og landslagshelt Gøran Sørloth.

RBK-ikonet, «verdens beste feilvendte spiss» og den tidligere Bursaspor-proffen satt selvfølgelig benket foran TV-en og lot seg imponere over sønnen til sin tidligere landslagskamerat Alf-Inge.

– Jeg syns det er gøy når han er litt småsur over at han ikke får sitt tiende på slutten. Det handler om fokus og å være pinlig nøye på alle treninger, sier Sørloth.

– Det er viktig at han ikke lever på dette, men ser på dette som et viktig skritt på veien. De som scorer mye over tid planlegger alle treninger, men det regner jeg med pappa Haaland sier.

– Vanvittig prestasjon

Men Sørloth understreker:

– Uansett motstand, det å være så på hugget og score ni mål, det er tøft. Veldig artig å se, sier Sørloth.

I Bergen satt en annen tidligere toppscorer og fulgte kampen. Heller ikke han kan huske å ha scoret ni mål.

– Da må vi i så fall tilbake på småguttenivå, hvis jeg har scoret så mange, humrer tidligere Brann-snikskytter og nåværende BT-ekspert Erik Huseklepp.

Han er imponert over det Haaland leverte i Polen torsdag kveld.

– Selv om motstanderen må tas med i betraktning, er det en vanvittig prestasjon å score ni mål i et sluttspill. Det er unikt, sier Huseklepp.

– Okse

Bengt Sæternes må også tilbake til barneårene for å komme på sist han scoret ni mål. Og den tidligere Belgia-proffen er klar i sin sak:

– Han er som en okse utpå der. Veldig imponerende at sulten hans fortsetter. Jo mer han scorer, jo mer vil han. Han er knallgod i form, sier Sæternes.

– Å score ni mål er det veldig få som klarer i seniorfotball. Honduras var svake, men det er helt utrolig at han klarer det og det viser historien også, legger han til.

Etter 12–0 over Honduras lever drømmen om avansement for Norge, som må ha hjelp av andre resultater for å gå videre. 12–0-seier over Honduras var uansett en fin avslutning på gruppespillet, etter 1–3 mot Uruguay og 0–2 mot New Zealand.

– Det var bra at de fikk vist noe, for det har vært skuffende til nå, sier Huseklepp.