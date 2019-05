Terje (51) fra Søgne etter debuten: – En gang i livet, og aldri mer

BYKLE: – Salikatt, ropte 51-åringen fra Søgne før han triumferende heiste sykkelen over hodet.

Terje Rogstad var en av rundt 1100 som lørdag deltok i årets Color Line Tour, det årlige sykkelrittet fra Kristiansand til Hovden.

Rogstad driver Coop-butikkene i både Kristiansand og på Hovden, og brukte det som alibi for å debutere i det 210 kilometer lange rittet oppover Setesdalen.

Aldri hatt lyst

– Løpet går fra butikken min i parken i Kristiansand til butikken min på Hovden. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle sykle til Hovden. Ikke har jeg hatt lyst og ikke har jeg hatt motivasjon. Jeg får skylde på dårlige kamerater, konkluderer Rogstad.

Trolig blir det med debuten for den spreke kjøpmannen.

– Turen var fantastisk. Vi hadde et billig race, men de siste fem milene var tøffe. Da var det motvind og motbakke. For meg blir dette «once in a lifetime», og aldri mer, smiler Rogstad.

De sprekeste startet ferden fra Kristiansand mot Hovden allerede mellom klokka 05 og 06 lørdag morgen. På høyfjellet kom puljene tett i mål utpå dagen, og i Hovden sentrum krydde det etter hvert av blide syklister.

– Utrolig bra tur

– Det gikk kjempefint, og jeg synes bakkene på Bykle er oppskrytt. Jeg skulle nesten ønske de var lengre, mente Hege Ulsund, som syklet for Blindleia CK i Lillesand.

– Helt utrolig bra tur. Vi er 12 av 16 på laget som fullførte. Utover kvelden blir det å pleie krampene og kanskje kose litt med mennene, gliste Brigitte Haugen (45) og Elin Elisabeth Viki (52) fra Bykle, som syklet for det originale laget Sykkel Sete Støl.

Politimann Rolf Kristian Lunde fikk en hard avslutning da han mistet drikkeflasken ikke langt unna Byklebakken.

– Jeg måtte stoppe for å hente flasken på Rysstad, og slet veldig med å hente inn gruppen jeg syklet sammen med. Jeg klarte det til slutt, men målte puls på 190 underveis, sa Lunde, som syklet for Agder politidistrikt.

Holder interessen oppe

Sykkelrittet til Hovden er blitt arrangert i en årrekke, men er uforandret siden 2002 etter at Color Line gikk inn som sponsor.

Roy Gundersen i arrangørklubben bak rittet, Kristiansand Cykleklubb, har vært speaker de siste 12–13 årene.

– Det er noen kilo siden var jeg aktiv syklist, men sykkelsporten er en sport man ikke blir ferdig med, sier Gundersen.

Selv om deltagerrekorden er på over 2000 deltagere, er Gundersen fornøyd med årets antall.

– Turritt generelt har gått ned, men vi har greid å stabilisere oss. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier den særdeles sykkelinteresserte speakeren.

Sprakk med 26 minutter

Rittet hadde i år ingen aktiv klasse der syklist kjemper om å komme først til mål individuelt. Et tilfeldig sammensatt lag bestående av 22 ryttere kom raskest til Hovden på tiden 5.29.23.

Kristiansand Cykleklubb hadde som mål å sykle på fem timer og 15 minutter, men sprakk med nesten halvtimen.

– Bare motvind hele veien. Vi hadde overhodet ingen sjanse til å nå målsettingen i dag, sa Rune Strøm, en av rytterne på laget.

På en småkjølig mailørdag holdt Pernille Edvardsen (48), Helene Kvislabakken (27) og Emmeline Edvardsen (29) fra Kristiansand varmen som heiagjeng i målområdet.

– Min datter debuterer i løpet i dag, så vi er her for å heie på henne. Hun har ikke så mye erfaring, men hun skal ha gode bein, mener heiagjengen.

