Forrige sesong ble det skrevet mye om skuffende publikumstall. Nå ser det lysere ut for Eliteserien. Det markante unntaket heter Rosenborg.

Tre av årets fem første Lerkendal-kamper hadde under 12.000 tilskuere. Det er langt unna fjorårets snitt på over 16.000. Hittil er RBK-nedgangen på hele 22,10 prosent.

– Hovedårsaken er at vi har en nedgang på 2000 sesongkort, og det kan vi ikke ta igjen. Men ellers er tallene ganske like med 2018, forklarer Tove Moe Dyrhaug.

Rosenborgs daglige leder trekker også frem kamptidspunkt som en årsak til fallet. Det hjalp heller ikke at RBK innledet sesongen med dårlige resultater og svakt spill.

– I fjor hadde vi på våren hjemmekamper mot publikumsmagneter som Molde, Ranheim og Brann, men allerede forrige sesong så vi en nedgang. I for eksempel Molde-kampen var vi bak med 4000 tilskuere sammenlignet med 2017.

Også hos bynabo Ranheim svikter oppmøtet sammenlignet med i fjor. Der er snittet ned med 13,66 prosent. Men til tross for utfordringene i Trondheim, er oppgangen i Eliteserien på totalt 4,83 prosent.

– Det er veldig hyggelig, og mye av dette skyldes at storbyene leverer. Viking har over 10.000 i snitt, mens Brann snuser oppunder Rosenborg på 12.450. Vålerenga ligger omtrent på snittet fra i fjor. Vi er veldig happy med publikumssituasjonen, sier administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball.

Fakta: Differanse fra i fjor Viking 27,47 % (snitt: 10.070) Brann 19,36 % (12.450) Mjøndalen 17,88 % (2.170) Stabæk 9,50 % (4.006) Sarpsborg 08 6,50 % (5.330) Lillestrøm 4,98 % (5.837) Odd 4,93 % (5.644) Bodø/Glimt 1,26 % (3.259) Kristiansund 0,92 % (4.079) Vålerenga -1,78 % (9.010) Molde -2,44 % (6.937) Strømsgodset -2,99 % (5.762) Haugesund -8,27 % (3.960) Ranheim -13,66 % (1.743) Tromsø -14,17 % (3.137) Rosenborg -22,10 % (12.793) Kilde: Norsk Toppfotball

Viking-entusiasmen er tilbake

Tallene er målt opp mot fjorårets snitt. Vikings comeback på øverste nivå er den store drivkraften bak den gode statistikken. Etter flere traurige år ble fotballgleden vekket i Stavanger etter et kort opphold i 1. divisjon.

Sammenlignet med 2018-snittet har «siddisene» gjort et imponerende byks på 27,47 prosent.

– Det hjelper å ha Viking tilbake i Eliteserien. Jeg var selv i Stavanger nylig, og du merker det på stemningen i byen og på taxisjåførene. Det snakkes positivt om Viking igjen, sier Øverland.

I årets hittil to best besøkte kamper på Viking stadion, kom over 13.000 publikummere mot Brann (13. april) og 15.000 mot Stabæk (16. mai).

– Vi er utrolige fornøyde og stolte. Det er litt som i gamle dager, og vi føler at Viking-tiden er tilbake etter noen ekstremt tøffe år. Etter nedrykk og samling i bånn har folk fått opp øynene og funnet tilbake kjærligheten for klubben. Det viser seg også i tilskuertallene, sier Vikings markedssjef Kjartan Salvesen og fortsetter:

– Den dag i dag kan jeg nesten stå for det når jeg sier at vi hadde godt av å rykke ned. Det bidro til å rense luften, og klubben fikk muligheten til å bygge en ny kultur med mange ungdommer og lokale spillere. Slikt elsker publikum.

Også Brann har et kjempehopp (19,36). Her hører det med til historien at bergenserne i fjor hadde stadionkapasiteten kraftig redusert under byggingen av en ny langside.

Slapp brå overgang

Øverland mener tidspunktet for årets seriestart bidro positivt for tilskuertallene.

– Vi merker at vi startet senere i år. Denne gangen fikk vi ikke den negative overgangen fra vinter til fotballsesongen. Folk var i fotballmodus da Eliteserien startet, og det hjelper også når du sammenligner med fjoråret, sier han.

Det ligger an til å bli en svært tett og spennende kamp om gullet i år. Mange lag henger med når en tredjedel av sesongen er spilt. Det gleder toppfotballdirektøren.

– Det er klart det er positivt for Eliteserien og engasjementet at det er flere som kjemper om topplassene.

Det har de siste ukene vært ligapause på øverste nivå, men i helgen er lagene i gang igjen.

