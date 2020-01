Bjørndalens landslag var på vei til konkurranse. Så fikk de beskjed om å snu.

Ole Einar Bjørndalen og hans kinesiske skiskytterelever var på vei flyplassen i München da de fikk beskjed om at de ikke får reise til Kina.

Ole Einar Bjørndalen og de kinesiske skiskytterne får ikke lov til å reise til Kina etter utbruddet av coronaviruset. Foto: NTB Scanpix

– Vi var på vei til flyplassen i München da kontrabeskjeden kom. Vi stoppet alle fire bilene. Så kom teamlederen og fortalte at nå får vi ikke lov til å reise til Kina, sier Bjørndalen til VG.

Kina-lekene skulle arrangeres i Hulun Buir i det Indre Mongolia i starten av februar.

Det var derimot noe annet enn coronaviruset Bjørndalen hadde betenkeligheter med før avreise.

– Kulden var den største bekymringen. Det var meldt mellom 18 og 29 minusgrader. Da er det ikke bra å skulle gå seks renn på åtte dager, et mer omfattende program enn i et verdensmesterskap, og så reise rett til VM for å konkurrere der, sier han til VG.

Kinesiske utøvere er pliktig deltakelse i Kina-lekene. Bjørndalen mener derfor laget nå går over i plan A.

– Nå kan vi forberede oss maksimalt til VM, sier han.

Grunnet overbooking av hotell blir det derimot ikke høydeopphold på laget.

– Nå har vi forberedt oss i Hochfilzen før vi nå dro til Ruhpolding etter at vi måtte avlyse Kina-turen. Her er det fine forhold, og vi blir værende til VM starter.

VM arrangeres i Anterselva (Antholz) fra 13. til 23. februar.

