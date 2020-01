Coco Gauff (15) slo ut Venus Williams i Australian Open

15-åringen Coco Gauff hadde ingen problemer med å slå ut idolet sitt, den 24 år eldre Venus Williams ut av 1. runde i Australian Open.

Tennisveteranen Venus Williams (39) ble slått av den 24 år yngre Coco Gauff i 1. runde av Australian Open mandag. Foto: Foto: Dita Alangkara / AP / NTB scanpix

I en fullsatt arena gikk det første settet til tie break, som tenåringen vant 7-5. Hun fikk et tidlig servebrudd, men misbrukte to settballer på stillingen 5-3. I det andre settet brøt hun også tidlig, men denne gangen utnyttet hun muligheten og tok settet og kampen med 6-3.

Kampen varte i en time og 37 minutter.

– Dette var stort. Hun spilte virkelig godt. Jeg var veldig nervøs foran kampen, sa Gauff til AFP.

– Jeg var litt sjokkert, og jeg er sikker på at alle var det samme da de så trekningen. Jeg er glad for at jeg var i stand til å komme meg gjennom det, sa 15-åringen.

De to møttes også Wimbledon-turneringen i fjor sommer. Da avanserte Gauff til åttedelsfinalen og tok seg opp blant de helt store stjernene.

Denne gangen var ikke avansementet like sjokkerende.

En rekke kamper på de andre banene enn de tre med tak over, måtte utsettes på grunn av et kraftig regnskyll.

