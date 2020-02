Bryne henter engelskmann

Joshua Robson (22) er klar for Bryne.

Jan Halvor Halvorsen og Bryne har forsterket laget. Foto: Pål Christensen

22-åringen har signert en toårskontrakt med jærlaget. Det melder Bryne på sitt nettsted.

Den engelske forsvarsspilleren har spilt for Notodden de to siste sesongene, og har notert seg for nærmere 50 kamper i 1. divisjon.

Robson har også spilt for U21-laget til Sunderland.

– Joshua er en svært seriøs og sulten back som gjør at konkurransen om plassene i troppen økes ytterligere, skriver Bryne om sin nyeste signering.

Bryne spiller treningskamp mot Sotra lørdag kveld kl. 18, og Robson er med i troppen til den kampen.

