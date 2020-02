Seks norske vant i Finland – Iuel med overlegen seier

Flott helg for de norske utøverne i Helsingfors.

Amalie Iuel vant på 400 meter. Foto: Vidar Ruud

Amalie Iuel vant 400 meter enkelt og var én av seks norske vinnere da nordisk friidrettslandskamp innendørs ble arrangert i Helsingfors søndag.

Forrige helg satte Amalie Iuel norsk rekord da hun løp 400 meter på 52,25 i innendørs-NM i friidrett i Bærum. Søndag ble det en ny god dag for Iuel, som tok en klar seier på 400 meter med tiden 52,87. Line Kloster ble nummer to på distansen.

– Det var veldig, veldig moro å løpe landskamp. Det gikk litt treigere i dag, men jeg kan ikke ha fremgang hver gang. Jeg tar absolutt med meg seieren og gleder meg masse til sesongen videre, sa Iuel i et intervju publisert på Norges Friidrettsforbunds Instagram-konto.

Fra NM-gull til seier

Malin Edland hadde god kontroll på NM-gullet på 1500 meter forrige helg og leverte også i Finland. Hun løp inn til seier på tiden 4.17,77, og ifølge friidrettsforbundet var tiden nesten sju sekunder bedre enn hennes personlige rekord utendørs. Grethe Tyldum ble nummer tre.

Narve Gilje Nordås fra Sandnes Idrettslag tok også NM-gull i Bærum. Han fulgte opp med seier på herrenes 1500 meter i den nordiske friidrettslandskampen. Han var i mål på tiden 3.45,03.

Satte personlig rekord

I kvinnenes høydekonkurranse og herrenes kulekonkurranse var Norge også best. Høydehopper Tonje Angelsen vant med sitt hopp på 1,88 meter, mens Marcus Thomsen var best i kulekonkurransen med et støt på 20,67. Thomsen satte norsk rekord forrige helg da han greide 21,01.

Mathias Hove Johansen vant herrenes 200 meter med tiden 21,27. Dermed satte han ny personlig rekord innendørs.

