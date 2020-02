Barcelona-profil raste etter utvisning i blek Champions League-opptreden

Barcelona slet med å skape sjanser mot et kompakt Napoli som tok ledelsen, men mål av Antoine Griezmann sørget for uavgjort i Champions League.

Arturo Vidal var helt uenig i dommernes avgjørelse om å gi ham rødt kort. Foto: Andrew Medichini / AP

NTB

Napoli - Barcelona 1–1

Barcelona og Napoli hadde aldri møttes før i en obligatorisk kamp og den første av to kamper i åttendedelsfinalene skulle vise seg å bli tøft for Barcelona på bortebane.

Dries Mertens ga Napoli ledelsen etter en snau halvtime med et vakkert skudd i krysset fra sekstenmeteren, men like etter pause måtte målscoreren tusle av banen med en skade. Kort tid etter satte Antoine Griezmann inn utligningen for et Barcelona som slet med å skape sjanser.

Antoine Griezmann scoret det viktige 1–1-målet for Barcelona tirsdag. Foto: CIRO DE LUCA, REUTERS / NTB SCANPIX

Napoli lå kompakte og fikk også flere gode muligheter, men godt keeperspill av Marc-André ter Stegen sørget for at Barcelona tar med seg et greit utgangspunkt før returoppgjøret på Camp Nou om tre uker.

Den går uten Arturo Vidal som pådro seg to gule kort i samme situasjon like før slutt. Chileneren demonstrerte tydelig overfor dommeren hva han mente om den avgjørelsen. Sergio Busquets må også stå over med gule kort og Gerard Pique ble liggende med skade i noen hektiske sluttminutter.

Lionel Messi hadde ingen stor kamp i sitt første møte med klubben som hadde sin storhetstid med en annen legendarisk argentiner, Diego Maradona.

Maradonas gamleklubb

Maradona, som er et av Messis store idoler og mannen gullballvinneren kanskje er blitt sammenlignet aller mest med, har fortsatt legendestatus i Napoli etter storhetstiden på slutten av 80-tallet.

Messi fortalte at han gledet seg til å spille foran Maradonas gamle fans da han ble intervjuet av Mundo Deportivo 20. februar.

– Jeg har hatt lyst til det lenge og det skjedde aldri. Nå gleder jeg meg veldig. Selv om det er en ny stadion vil det vært en fin opplevelse å spille der, sa Messi i intervjuet.

Argentineren viste frem flott ballbehandling tidlig, men klarte aldri å skape noe i 1. omgang mot et kompakt Napoli som tok muligheten når den bød seg.

Etter 29 minutter utnyttet Mertens sjansen da han fikk ballen like utenfor boksen etter at Barcelonas Junior Firpo hadde gitt bort ballen like før. Mertens skrudde ballen i krysset og Napoli tok ledelsen.

Like før pause var midtstopper Kostas Manolas nære på ved å doble ledelsen, men forsvarsspilleren klarte ikke å styre innlegget fra José Callejón på første stolpe i mål.

Dries Mertens feirer Napolis ledermål mot Barcelona. Foto: CIRO DE LUCA, REUTERS / NTB SCANPIX

Griezmann utlignet

Etter 53 minutter tok målscorer Mertens telling midt på banen. Den belgiske angrepsspilleren haltet av banen og måtte byttes ut.

Barcelona skapte sin første ordentlige sjanse etter 57 minutter, og da ble det også mål. Antoine Griezmann styrte inn utligningen med høyrefoten etter at Nélson Semedo hadde blitt spilt fri på høyrekanten og slo inn 45 grader.

Napoli svarte med å skape flere store muligheter, størst da Callejon kom alene med keeper etter 63 minutter, men ter Stegen reddet Barcelona fra tap.

Det blir uansett mye å rette på til returoppgjøret på hjemmebane om tre uker for Messi og Barcelona.

Laget må også klare seg uten Arturo Vidal som dro på seg to gule kort og ble utvist like før slutt. Først et gult for en stygg takling og så enda et gult for krangelen i etterkant.

