Nok en landslagstrener i alpint slutter

Lars Mæland bekrefter at han har sagt opp stillingen som fysisk trener på alpinlandslaget.

– Jeg sa opp to uker før påske, bekrefter han over telefon.

– Hva er grunnen til at du sier opp på landslaget?

– Det er fordi jeg har mistet den indre motivasjonen. Det kommer rett og slett av alle reisedøgnene, at jeg har vært så mye borte fra familien. I min jobb er man nødt til å ha topp motivasjon, hvis ikke blir det ikke rettferdig overfor utøverne og meg selv, svarer han.

Mæland benekter at oppsigelsen hans kommer av all støyen som har vært rundt alpinlandslaget den siste tiden.

– Det er jo ikke til å skjule at all støyen har gjort at motivasjonen blir mindre. Vi har jo vært en sammensveiset gjeng og det blir ikke like gøy sosialt. Men det er ingen medvirkende årsak. Det er synd at den støyen har fått så mye fokus, sier han.

Mannefall på alpinlandslaget

Før Kitzbühel-rennene i januar ga landslagstrener Stefan Kornberger seg på dagen, etter en uengighet mellom alpinløper Henrik Kristoffersen.

Onsdag sa landslagssjef Christian Mitter opp stillingen som landslagssjef. Han takket ja til et tilbud som landslagssjef for det østerrikske kvinnelandslaget.

Nyheten om Mitters avgang kom kun tre uker etter det ble kjent at helsepersonellet til herrelandslaget i alpint hadde sendt varselbrev til skiforbundet, om det de mente var uholdbare arbeidsforhold under Mitters ledelse. Ord som «hersketeknikker», «latterliggjøring», «usynliggjøring» og bruk av «skarpe irettesettelser» ble brukt til å beskrive Mitters lederstil i brevet.

Torsdag ble det klart at Steve Skavik erstatter Mitter som landslagssjef for herrelandslaget i alpint.

På tross av store utskiftninger er ikke Mæland bekymret over alpinlandslagets fremtid.

– Hvis dette laget er personalavhengig, er det virkelig noe galt. Jeg tror det er godt at de får nullstilt seg litt og får inn noen andre. Det er bare normalt. Det er en gruppe utøvere med sterk vinnerkultur, og de har en lys fremtid, sier Mæland.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Jobbet tett med Kristoffersen

En av utøverne som nok kommer til å savne Mæland på landslaget, er Henrik Kristoffersen. I konfliken med Norges Skiforbund, om retten til å profilere sponsoren Red Bull på hodeplagg, uttalte Kristoffersen at Mæland er en av få med hans fulle tillit.

– Det han gjorde, var å holde meg «inni gamet». Jeg stoler ikke på altfor mange. Du må gjøre deg veldig fortjent til å få min tillit, var Henrik Kristoffersens beskrivelse, ifølge VG.

Mæland trekker frem Kristoffersen som en av utøverne han forventer vil bære frem mye av suksessen hos alpinlandslaget i årene fremover.

– Det vil han uten tvil. Blant mange høydepunkt etter mine fem år på alpinlandslaget er hans VM-gull i storslalåm i Åre, sier han.