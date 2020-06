Moldes dametrener kritisk til serieoppsettet: – Skuffende

MFK-trener August Nyland har en stor stall der mange vil få mindre spilletid enn planlagt i 2. divisjon denne sesongen. Foto: TROND HUSTAD

Det blir bare ni seriekamper for Molde Fotballklubbs damelag i 2. divisjon. Sesongen er over på to måneder.

