Regjeringens svar til frustrerte breddeklubber: – Kan ikke gi unntak for én-meterregelen nå

Kulturminister Abid Raja åpner for å møte toppene i Norges Fotballforbund og Norges idrettsforbund for å diskutere åpning av breddefotballen. Men det ser ikke ut til å skje med det første.

Kulturminister Abid Q. Raja åpner for møte med fotballen og idretten. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

NTB

På tirsdag gikk NFF ut og presenterte nye tiltak for å få i gang breddefotballen. Samtidig ønsket de å få til et møte med Raja og helsemyndighetene allerede i juli, og ikke 10. august som var den opprinnelige planen.

Onsdag stiller Raja seg positiv til å møte idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen for å diskutere de nye tiltakene.

Nærmest samtidig publiserte Raja og helseminister Bent Høie et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad med en klar beskjed til idretten.

«Vi kan ikke gi unntak for én-meterregelen for voksne i breddeidretten nå», skriver de.

Reaksjonene har vært sterke på at fotballspillere over 19 år hverken kan trene eller spille kamper som normalt. Blant annet har reaksjonene gått på at man nå kan både klemme nær og være på utesteder til klokken 3, men ikke spille fotball.

«Ja, vi er også bekymret for at voksne bryter én-meterregelen når de er ute på byen for å ta seg noen pils en fredagskveld, men de har ikke fått unntak fra én-meterregelen», skriver Høie og Raja i leserinnlegget.

Krevende møteplass

Det er fortsatt usikkert når og hvor Raja og idrettstoppene vil kunne gjennomføre et møte om gjenåpningen av breddefotballen.

På Twitter onsdag morgen skrev Raja følgende:

«Dere ber om møte snarest i juli. Jeg kan møte dere allerede i morgen! Jeg er på Knutholmen i Bremanger og ferdig med program kl. 17. Kan dere være på plass i morgen, eller vil dere jeg finner en annen dag?»

Meldingen om å møtes på Knutholmen, et hotell med restaurant på øya Frøya helt ytterst i havgapet i Bremanger kommune, allerede påfølgende dag, kom brått på idretten.

– Det er krevende for undertegnede. Jeg har egentlig tatt ferie og er på Røros. Andre er i Oslo. Det er litt krevende på så kort varsel å komme seg til Bremanger, sier fotballpresident Terje Svendsen om muligheten for at han er på Knutholmen onsdag kveld.

Derfor har NFF foreslått å ta møtet på den digitale plattformen «Teams».

– Det er veldig bra at han responderer kjapt og inviterer til møte. Så har vel vi egentlig respondert at Bremanger er litt krevende i morgen ettermiddag, men vi tar det gjerne på Teams. Det må være en mulighet i disse tider.

Raja med tett timeplan

Når Raja snakker med Aftenposten, er han på Sogn og Fjordane kunstmuseum. Han understreker at han kan møte idretten når som helst, men at det da må bli der han er.

– Jeg er ikke kulturminister for kun Oslo, men i hele Norge. Det er viktig for meg å være til stede og møte mine kulturinstitusjoner. Det er veldig mye annet som behøver oppmerksomhet, i tillegg til fotballen, sier Raja.

Han forteller at han er travelt opptatt med jobbreise landet rundt for å besøke diverse museer og festivaler.

– Jeg skjønner at Knutholmen er vanskelig, men det er der jeg er i morgen. Jeg har tre barn med meg og kan ikke bare fly fra Knutholmen til Oslo i morgen. På fredag kjører vi videre til Ålesund. Da kan de møte meg der, om de ikke kan dra til Knutholmen. På mandag er jeg i Molde og er tilgjengelig der, sier kulturministeren.

Raja sier også han er tilgjengelig på telefon og har opp mot halvannen time ledig hver dag om idretten vil møtes.

– Jeg sier til idretten at de kan møte meg hvorhen jeg er. I min verden er kulturministeren tilgjengelig, men da må idretten dessverre komme dit jeg er.

Kulturminister Abid Q. Raja sier at han kan møte idretten fysisk når som helst, men han kan ikke avbryte programmet sitt for å reise til Oslo. Her under et besøk ved Kistefossmuseet på Jevnaker. Foto: Annika Byrde

Regjeringen som bestemmer

Raja understreker at det er regjeringen som til syvende og sist bestemmer hva som får åpne og ikke.

– Jeg håper fotballen og idrettsfamilien tenker over en ting: Er det bra at vi har en regjering som lytter til rådene fra Bjørn Gulvåg (direktør i Helsedirektoratet), Camilla Stoltenberg (direktør FHI) og Espen Nakstad når alle sier at vi ikke kan åpne opp mer for å unngå å miste kontrollen? Er det da en klok regjering, eller kommer det av ond vilje? spør Raja.

I en kronikk i Aftenbladet skriver Raja og helseminister Bent Høie «Vi kan ikke gi unntak for én-meterregelen for voksne i breddeidretten nå. Da vil én-meterregelen i realiteten ikke gjelde lenger».

– Jeg vet hva idrett betyr for voksne mennesker, men om vi mister kontrollen, må vi stenge, sier Raja.

Idrettsbevegelsen generelt, og fotballen spesielt, mener faren for frafall i breddeidretten er stor dersom det drøyer med oppstart. Tirsdag gikk John Arne Riise ut og oppfordret fotballspillere til å bryte med enmetersregelen og starte opp med vanlig trening.