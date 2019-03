Rykker TIL ned, sitter Valakari trygt

Siden Simo Valakari kom til Tromsø sommeren 2017 har han raskt vokst til å bli klubbens største profil, kanskje sammen med midtbaneveteran Morten Gamst Pedersen.

Hans karismatiske væremåte og fotballtankegang gjorde at han høsten for halvannet år siden klarte å selge inn sin måte å spille fotball på. Både internt blant spillerne, og ikke minst ute blant folk i Tromsø. Der mange ville valgt en kynisk spillestil der minst mulig risiko skulle tas, står Valakari for noe helt annet.

Plutselig så TIL ut som et lag med en plan, som overrasket motstanderne så mye at de gikk fra å være det nest svakeste laget i serien til å være blant landets beste.

Så kom forrige sesong, som startet i det sporet både Valakari og Tromsø ville se. Et lag som var dominant på hjemmebane og solide på bortebane. De som har fulgt TIL i fjor husker godt hvor raskt det snudde. Høsten ble et mareritt med bare 10 poeng på 15 kamper, og vinteren har med få unntak fortsatt i samme spor med en rekke nedturer.

Men i kulissene har TIL i månedsvis jobbet med å sikre seg Valakari på lang sikt. Timingen er heller ikke tilfeldig. Det har vært et sterkt ønske om å signere Valakari før sesongen startet. En viktig årsak til dette valget har vært at dersom Valakari ble signert etter sesongstart, ville det etterlate et inntrykk av at ferske resultater i serien hadde noe med saken å gjøre.

TIL valgte å offentliggjøre nyheten rett etter klokken 22.00 torsdag kveld, etter at samarbeidspartnere hadde fått beskjeden under et kickoff på et av byens hoteller. Verken Valakari selv, sportssjef Svein-Morten Johansen eller styreleder Stig Bjørklund var tilgjengelig for pressen før dagen etter. Kun daglig leder Kristian Høydal svarte på henvendelser fra media. Man kan spørre seg om hvorfor klubben fremstår som de ønsket å dysse ned en, for klubbens del, så gledelig nyhet.

Forlengelsen feier uansett vekk enhver tvil om Valakaris fremtid i Tromsø. Én ting er å si at Valakari skal være her, men hvis en forlengelse ikke hadde kommet på bordet, ville spekulasjonene tiltatt i løpet av sesongen.

Dette blir, for ordens skyld, den tredje avtalen Valakari skriver med klubben. Den opprinnelige, og første avtalen hans, var ut 2017-sesongen med opsjon på flere år. Bare to måneder gikk før TIL gikk inn på en permanent avtale fra og med september 2017 og ut 2020-sesongen.

For selv om Valakari har sjarmert seg inn blant spillere, klubbledelse og sponsorer med snakk om europacup og trofeer er det fortsatt mange skeptikere der ute til den finske 45-åringens fotballideer. Reaksjonene etter forlengelsen er todelt. De om elsker Valakari og det han står for, mener dette er det beste som kunne skjedd klubben. Andre igjen har poengtert at dette virker som et merkelig tidspunkt å gjøre dette grepet på, når klubben har hatt så svake sportslige resultater og spås langt ned på tabellen hos mange.

– Alle i TIL og Tromsø virker forført av Valakari. Denne avtalen hadde aldri skjedd med noen andre trenere i den situasjonen klubben er i nå, sa en til meg før helga.

Vedkommende har selvsagt et poeng, men samtidig har Valakari tidligere vist at han kan skape et TIL-lag som kan konkurrere med kremen i Eliteserien. Det er vanskelig å glemme, og gjør at jeg fortsatt tror finnen kan få til noe med TIL. Om han har gode nok spillere til å lykkes med sin unorske stil er selvsagt et sentralt punkt, men en annen diskusjon.

Valakari selv hadde ingenting å tape på å signere en forlenget avtale. Skulle han klare å ta laget til noe i nærheten av europacupspill vil interessen fra andre klubber igjen tilta, samt at hans egen status vil nå nye høyder. Valakari har ingen utkjøpsklausul i sin nye avtale, og dermed vil TIL kunne bestemme «salgssummen» skulle en overgang bli aktuelt. En trener som i teorien vil bort skaper en uholdbar situasjon, og vil uavhengig av gjenstående tid på kontrakten kunne tvinge seg selv bort fra klubben til småpenger.

TIL, på sin side, har gjennom den nye avtalen økonomisk forpliktet seg til Valakari på en helt annen måte. iTromsø er kjent med at det i TIL nå er en innstilling om at dersom det verste scenarioet skulle inntreffe, altså at klubben rykker ned, sitter fortsatt Valakari i utgangspunktet trygt.

En så sterk tro på en trener er lett å ha når man ikke står midt oppe i en nedrykkskrise. For da kommer presset utenfra, og tidligere lovnader betyr lite. Kommer TIL dit at Valakari i verste fall må sparkes, vil det, avhengig av gjenstående tid i kontrakten, koste klubben penger de selvsagt skulle brukt på noe annet.

Simo Valakari er en uvanlig trener i en kravstor fotballby. Det er bare å glede seg!

