Se høydepunkter fra kampen i videovinduet over.

MJØNDALEN - BODØ/GLIMT 4–5

Det ble et vanvittig drama da Bodø/Glimt ledet, havnet under og til slutt vant 5-4 borte mot Mjøndalen i Eliteserien. Håkon Evjen avgjorde elleve minutter på overtid.

Årets første skikkelige målfest kom i solskinnet i lørdagskampen i Buskerud. Glimt så ut til å vinne 4-3, men i det 97. minutt gjorde Alfred Scriven kampens åttende mål. Heller ikke da var oppgjøret ferdigscoret. Tre minutter senere skjøt nemlig Evjen inn 5-4 fra 25 meter. Ballen gikk i en vakker bue over Mjøndalens keeper.

– Dette er selvfølgelig helt fantastisk. Vi var én i mindretall, så jeg er glad for at vi kom fra det med seier. Det fortjente vi i dag, sa den 19 år gamle matchvinneren til Eurosport.

Gjestene fra nord hadde kjørt over Mjøndalen i første omgang, men etter pause snudde hjemmelagets giftige dødsballferdigheter 1-2 til 3-2. Sondre Solholm Johansen og William Sell scoret med hvert sitt hodestøt.

Men oppgjøret skulle ha flere mål i seg. Det sørget Bryne-karen Geir André Herrem for da han gjorde to kjappe i det 72. og 75. minutt. Det første kom da han helt upresset stanget inn returen etter at Philip Zinckernagels frispark traff tverrliggeren.

Deretter ble Herrem spilt gjennom i bakrom, rundet keeper og satte ballen i åpent mål. MIF prøvde febrilsk å klarere, men lærkula hadde allerede vært over streken da den ble slått ut igjen.

Meek, Tore / NTB scanpix

Straffer

I første omgang var Bodø/Glimt klart best, men Tonny Brochmanns straffescoring rett før pause ga Mjøndalen en sårt tiltrengt livbøye. Vertene, som tidvis hadde blitt herjet med, var heldige som kom fra det med bare 1-2 på lystavla.

Riktignok fikk Mjøndalen en ålreit start på sin første hjemmekamp i Eliteserie-comebacket, men etter Glimts 1-0-scoring i det 20. minutt så bruntrøyene i lange perioder helt hjelpeløse ut.

Gjestene tok ledelsen etter et lavt skudd fra Morten Konradsen. Julian Faye Lund kastet seg til riktig side, men nådde ikke fram til ballen. Konradsen scoret også først da Glimt slo Rosenborg 2-0 i serieåpningen.

Kvarteret senere fikk hjemmelagets Fredrik Brustad svi for en klønete hekt og laget straffe. Fredrik Bjørkan spilte seg forbi og ble lagt i bakken. Fra krittmerket scoret Vegard Leikvoll Moberg sikkert høyt i mål.

Meek, Tore / NTB scanpix

Full pott

På tampen av omgangen var Bodø/Glimt og Herrem en ball i stolpen unna 3-0. I stedet kom reduseringen som tente Mjøndalen-håpet.

Superveteranen Olivier Occéan ble revet ned av Marius Lode, og den påfølgende straffen klinte Brochmann i krysset.

Etter pause ble det et skikkelig sceneskifte. Glimt trøblet fælt med Mjøndalens dødballer og havnet under, men for så å slå tilbake en rekke ganger.

– Jeg har ikke vært med på noe lignende. Vi får si det er god underholdning i norsk fotball, men dette var for tøft å se på. Det er utilgivelig av oss når vi leder kampen 2-0 og har full kontroll, men etter straffen blir det en berg-og-dal-bane, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport.

Med seieren topper Bodø/Glimt tabellen med seks poeng og full pott. Mjøndalen står tomhendt igjen etter sine to første seriekamper etter opprykket.