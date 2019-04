Sykkelprofiler tror gjev seier sikrer Kristoff ny toppkontrakt

Kristoff ble søndag den tredje nordmannen i historien med seier i det belgiske storrittet. Edvald Boasson Hagen og Thor Hushovd var de to første.

Seieren kom som bestilt for Kristoff, som er på utgående kontrakt med UAE-laget. Om han fortsetter hos sin nåværende arbeidsgiver eller bytter lag i 2020-sesongen er ikke avklart, men søndagens seier i Gent-Wevelgem gjør trolig veien mot en ny avtale i sykkelsirkuset mye mer behagelig.

– Den (seieren) betyr at han kommer til å signere en god kontrakt neste år også, sier tidligere landslagssjef Stig Kristiansen til NTB.

Han peker på at vinneren av prestisjetunge Gent-Wevelgem automatisk rykker «noen hakk opp på ønskelisten hos andre lag». Kombinert med at Kristoff også spurtet til seier i avslutningsetappen av fjorårets Tour de France, gir triumfen i Belgia garanti for at sykkelprofilen kan belage seg på å signere en ny solid avtale.

Kan forbedre posisjonen

Tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen, som i likhet med Stig Kristiansen er sentral i det norske Uno-X-laget, tror også Kristoff nå kan senke skuldrene med hensyn til fremtiden. Han har ikke i samme grad som før press om å vise seg frem for sin nåværende og eventuelle nye arbeidsgivere.

– Han skal selvfølgelig vise at han kan sykle fortsatt, men han kan nok tillate seg litt mer stang ut, sier Arvesen til NTB.

Kristiansen tror også at Kristoff allerede har gjort nok, men peker på at eventuelle nye triumfer samtidig vil forbedre forhandlingsposisjonen ytterligere.

– Det holder jo, men flere seirer vil bare bety bedre kontrakt og bedre plass i laget. Han har en god plass der han står nå også, men vi må se hvordan logistikken rundt rytterne blir mot slutten av dette året. Det kan hende han får en større plass i sitt nåværende lag også, sier den tidligere landslagssjefen.

Kristoff har selv uttrykt misnøye med at han i mange ritt denne sesongen har fått en hjelperytterrolle for UAE-lagets colombianske spurtstjerne Fernando Gaviria. Men søndag samarbeidet de to utmerket da Kristoff vant Gent-Wevelgem.

Roald, Berit / NTB scanpix

Høy markedsverdi

Arvesen sier Kristoff med søndagens seier beviste både for seg selv, andre og eventuelt nye lag at han fortsatt er en vinnertype. Den tidligere toppsyklisten er ikke i tvil om at 32-åringen vil ha flere gode tilbud å velge mellom når fremtiden skal avklares.

– Jada. Kristoff er med hensyn til alder og det han har vist fortsatt en rytter mange kan ønske seg. Med tanke på markedsverdi er han fortsatt der oppe, sier han.

Selv har 31 år gamle Kristoff antydet at han trolig har to gode kontrakter igjen i karrieren. Den oppfatningen deler Stig Kristiansen. Han tror rogalendingen fortsatt har mye å gi.

– Sånn jeg kjenner Kristoff, har han en arbeidsmoral veldig få har. Nivået hans kommer ikke til å tape seg. Hvis han ikke får de samme resultatene om to eller fire år, er det fordi noen unge har kommet opp og hatt et bedre utgangspunkt enn Kristoff hadde, sier han.

Onsdag sykler Kristoff rittet Dwars door Vlaanderen i Belgia, mens det kommende søndag er duket for prestisjetunge Flandern rundt. Rogalendingen tok en av karrierens største seirer da han vant rittet i 2015.

– Vinner han Flandern til helgen også, er han jo soleklar ener på ethvert lag han vil signere for, sier Stig Kristiansen.

