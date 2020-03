Landslagsutøveren mistet broren i alpinbakken. Nå drømmer datteren (19) om OL-gull.

19 år gamle Bianca Bakke Westhoff følger i familiens fotspor på veien mot norgestoppen i alpint.

Hans Marius Bakke (i rød ring) var selv på landslaget. Nå drømmer datteren Bianca om å bli best i verden. Foto: Geir Arnesen, Aftenposten / Privat

19. november 1973: Hans Marius Bakke er hjemme i Norge. Det er fortsatt noen år til han blir en del av det norske alpinlandslaget, som fortsatt i stor grad er i startfasen av en profesjonalisering som senere sender utøvere som Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt til verdenstoppen.

Bakke skal med årene vise seg å være en alpinist av internasjonal klasse selv, men det er den 18 år gamle broren, Sverre, de virkelig store forhåpningene ligger på. Sistnevnte er i Østerrike på konkurranse.

Hans Marius kommer hjem og skrur på nyhetene. I en tid før mobiltelefoner får han marerittbeskjeden rett i fjeset. Sverre er død, 18 år gammel, etter å ha kræsjet i en treningsomgang.

Alpinfamilien Bakke mister en sønn og en bror, idet en av landets mest lovende utøvere går bort – så altfor tidlig.

Bianca Bakke Westhoff tok nylig sine første poeng i europacupen. Denne uken kjører hun junior-VM i Narvik. Foto: Bjørn Hembre

Tar opp arven

Vi skrur klokken nesten 47 år fremover. Hans Marius kjører ikke lenger på landslaget. Problemer som følge av Bekhterevs sykdom tvang ham til å legge opp i en alder av 22 år, nesten ti år etter at broren døde i Østerrike.

Men Bakke-familien er langt ifra ferdig med alpinsporten. I 2020 har Hans Marius nemlig en meget talentfull datter: Bianca Bakke Westhoff. 19-åringen har allerede rukket å markere seg med flere imponerende resultater. Hun tok nylig sine første poeng i europacupen, nivået under verdenscupen. Følelsen hun får når hun gjør en god sving, er det beste hun vet i hele verden.

– Jeg har alltid bare kjent at det er dette jeg vil holde på med hele livet, sier Bianca.

Alpinlandslaget på tur i 1980. Øverst fra venstre: trenerne Svein Mundal og Øystein Hagel Pedersen, og utøverne Odd Sørli, Jarle Halsnes, Bjørn Egil Brøste og Harald Gefle. Foran: Edvin Halsnes, Kjell Valøen, Paul Arne Skajem og Hans Marius Bakke nederst til høyre. Foto: Geir Arnesen, Aftenposten

Kjørte for Nederland

Det er viktig for både faren og henne selv å understreke at hun aldri er blitt presset til å komme seg på trening i bakken. Men hun innrømmer samtidig at det er motiverende å tenke på at faren og onkelen kjørte på landslaget, der blant andre legenden Erik Håker var blant lagkameratene. Håker vant Holmenkollmedaljen, i tillegg er han tidenes første nordmann til å vinne et verdenscuprenn.

Denne uken får Bianca sin internasjonale mesterskapsdebut for Norge. Da hun deltok i junior-VM i 2017, kjørte hun for Nederland. Hennes mors nasjonalitet gjorde nemlig at hun tidlig kunne få erfaring fra et mesterskap av det kaliberet, ettersom det var enklere å bli tatt ut på det nederlandske laget.

Men våren 2018 bestemte hun at det beste for karrieren var å knytte seg til Norge, der hun er oppvokst. Når hun konkurrerer i slalåm og storslalåm under ukens junior-VM i Narvik, er det i rødt, hvitt og blått.

– Jeg tenkte jo selvfølgelig at det ville vært enklere å komme inn på Nederlands seniorlandslag sammenlignet med det norske, men jeg kjente at det vil føles bedre å ta den lange veien. Da kan man virkelig kjenne at man har oppnådd noe til slutt.

Fakta Bianca Bakke Westhoff Født 21.12.2000 (19 år gammel) Alpinist, best i slalåm og storslalåm Deltar i junior-VM i Narvik denne uken Datter av tidligere landslagskjører Hans Marius Bakke Går på Oppdal videregående skoles alpinlinje Kjører for IL Heming

Bianca Bakke Westhoff satser på alpint. Foto: Privat

Vanskelig å komme med

Biancas ultimate mål er (ikke overraskende) å bli best i verden. Å ta verdenscupkuler og OL-medaljer. Til sommeren er hun ferdig på Oppdals skigymnas. Deretter har hun gitt seg selv i hvert fall ett år til å konsentrere seg kun om alpinkarrieren.

Mange av dem hun har kjørt med i oppveksten har allerede tatt verdenscuppoeng. Om hun klarer å ta steget opp, vil hun bli del av et kvinnelandslag som i stor grad føler at det er i ferd med å tre ut av de norske herrenes skygge.

– Det blir jo vanskeligere for oss som kommer bak, når nivået blir høyere og høyere. Samtidig er det bra at folk presterer. Da får man kanskje mer penger inn i skiforbundet, sier Bianca.

Samtidig har hun denne sesongen kunnet se at 18 år gamle Alice Robinson fra New Zealand har hevdet seg helt i verdenstoppen.

– Det har vært skikkelig kult å se. Det er morsomt å se at en så ung jente prestere så bra, men man blir litt sånn «oi, jeg må gjøre det samme». Samtidig har alle sin egen utvikling.

I tillegg til at både faren og onkelen kjørte for landslaget, var også farfar Ola K. Bakke en leder i det norske alpinmiljøet i mange år. Biancas far synes ikke noe ville vært like stort som hvis datteren kom seg opp på internasjonalt seniornivå.

Samtidig vet han at det er mer i livet enn idrett.

– Om det ikke går, så er ikke det nødvendigvis så «gæli», sier Hans Marius Bakke.