Fotballspillerforening bekymret for mentale helseproblemer under pandemien

Spillerforeningen FIFPro påpeker at koronapandemien kan ramme spillere hardt mentalt. FC København-trener Ståle Solbakken har allerede tatt grep.

Da FC København-kaptein Carlos Zeca hadde det tøft på grunn av avstanden til familien under den pågående viruspandemien, tok trener Ståle Solbakken grep. Foto: Anders Kjærbye / NTB scanpix Danmark / NTB scanpix

Tilnærmet samtlige fotballigaer i verden er stanset som følge av viruspandemien som har kostet over 97.000 menneskeliv. FIFPro legger ikke skjul på at situasjonen tærer på psyken til en rekke spillere.

– Mental helse er et stort fokusområde. Studier opp gjennom årene viser at det er økt risiko for angst og forskjellige psykiske problemer for spillere sammenlignet med befolkningen generelt fordi det er anspent og usikker jobb for de fleste av dem, og det gjør det verre, sier FIFPro-generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann til Reuters.

En undersøkelse fra 2015 viste at 38 prosent av aktive proffspillere og 35 prosent av tidligere spillere hadde opplevd angst eller andre psykiske problemer.

Store avstander

Den pågående viruspandemien er spesielt tøff for spillere som oppholder seg i langt unna familien.

– Mange unge individer skal klare seg selv langt vekke fra hjemlandet. De har ofte ingen familiestøtte i disse landene, og mange av dem har bokstavelig talt ettårige kontrakter, fortsetter Bear-Hoffmann.

Når fotballigaene i Europa starter opp igjen, er usikkert. Den norske eliteserien kan tidligst starte opp 15. juni.

Ståle Solbakken tok grep

En som har merket avstanden under pandemien, er FCK-kaptein Carlos Zeca. Mens han er i Danmark, er døtrene i Portugal.

– Det er veldig tøft å være borte fra familien min, spesielt døtrene mine. Jeg vet at de er i gode hender, og jeg snakker med dem hver dag, men jeg savner dem veldig, så jeg gleder meg virkelig til å se dem igjen, har Zeca sagt.

Det fikk lagets norske trener Ståle Solbakken til å ta grep.

– Jeg hadde Zeca over på middag med to meters avstand her om dagen. Han er jo i en situasjon hvor han ikke kan se sine barn. Vi må alle forsøke å ta vare på hverandre og få en så god hverdag som mulig innenfor retningslinjene som er gitt, sa Solbakken for to uker siden.