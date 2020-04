Start begrunner permitteringene med økonomi. Det liker ikke spillerforeningen

Start permitterer sine spillere og begrunner valget med «de økonomiske konsekvensene». Det får ingen anerkjennelse fra spillerforeningen.

Start har valgt å delvis permittere førstelagsspillerne. Foto: Jacob J. Buchard

Start bekreftet sent torsdag kveld på sine nettsider at de velger å permittere hele spillerstallen 75 prosent.

– De økonomiske konsekvensene av denne pandemien er store, så store at vi ikke har noe annet valg. Administrasjonen og trenerne i utviklingsavdelingen er allerede permittert, og slik situasjonen ser ut nå så var det ingen vei utenom delvis å permittere spillerne også, sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm, til klubbens nettside.

Det er allerede kjent at flere Eliteserie-klubber i Norge har permittert sine spillere. Start har den siste tiden prøvd å kartlegge hvilke konsekvenser koronasituasjonen vil få for klubben.

– Vi ser at dette vil medføre betydelige inntektstap i år, og trolig også i årene fremover. Vi ønsket i det lengste å unngå å permittere spillerne, og samtidig har vi vært opptatt av å ha en ryddig og god prosess rundt dette også med spillerne, sier Langeland.

– Vi opplever at de har stor forståelse for situasjonen vi nå står oppi, men det er selvsagt ikke noe hyggelig å bli permittert 75 prosent, legger han til.

– Kan ikke anerkjenne økonomi som grunnlag

– Vi anerkjenner ikke dårlig økonomi som grunnlag for permittering. Da mener vi at man må se på andre virkemidler. Permittering skal brukes hvis man ikke kan bruke arbeidskraften sin, slik mange opplever nå når alt stenger ned. Men vi kan ikke anerkjenne økonomi som grunnlag. Da er midlertidig kollektiv lønnsreduksjon en bedre løsning, tenker vi.

Det sier NISO-advokat Eirik Monsen til Fædrelandsvennen. NISO er spillernes interesseorganisasjon.

Spillerforeningen anerkjente i utgangspunkt permitteringer i norsk fotball da Helsedirektoratet la ned forbud mot all organisert aktivitet. For noen dager siden opphevet NTF og senere Helsedirektoratet dette, og tillot treninger med maks fem i grupper.

Det gjør at NISO mener deler av permitteringsgrunnlaget faller bort.

– Det permitteres i mange forskjellige prosenter, noe som i seg selv kan virke litt rart. Når grunnlaget for permittering skal være mangel på sysselsetting av sine ansatte, så er det rart at klubbene ikke er mer samkjørte, sier Monsen.

– Spillerne har anledning til å si opp

Den store diskusjonen i norsk fotball som følge av koronaviruset har vært hvorvidt spillerne kan si opp sin kontrakt som følge av en permittering. NISO har hele tiden vært klar på at spillerne kan det, og at en prosentvis permittering ikke endrer på det.

– Det har ikke noe å si om det er en hel- eller delvis permittering. Spillerne har uansett anledning til å si opp sin kontrakt med 14 dagers frist, sier Monsen.

– Hvorfor er det så stor uenighet på dette punktet?

– Dette er i utgangspunktet kontrakter som har et sterkt oppsigelsesvern. Man er avhengig av kontraktsstabilitet i fotball. Men det som skjer når en klubb åpner opp «permitteringsinstituttet» er at det også gis anledning til å si opp. Man kan ikke velge deler av det som følger med en permittering. Er det adgang til å permittere, er det adgang til å si opp, mener Monsen.

Start-spillerne som nå er permittert 75 prosent, kan ikke påkreves å gjøre mer jobb enn 25 prosent av en vanlig arbeidhverdag. For de resterende 75% er spillerne pålagt arbeidsfritak, da skal ikke klubb tilrettelegge eller forvente at spillere jobber, sier NISO-advokaten.

– Kan skaffe oss et fortrinn

Start-spillerne har hatt hjemmekarantene etter de kom hjem fra Spania for omtrent to uker siden. Torsdag trente laget i små grupper på Sør Arena, etter at myndighetene kom med nye retningslinjer om organisert trening onsdag.

Tidligere torsdag mente trener Joey Hardarson at klubben kunne få en fordel av å være en av få klubber uten permitterte spillerne.

– Vi kan skaffe oss et fortrinn nå. Det har jeg sagt til gruppen også, at dette kan gi oss en mulighet. Klarer vi å gripe den, trene godt og holde lysten til å prestere oppe, så kan vi ta steg. Jeg så i hvert fall humøret og viljen i dag, sa Hardarson til Fædrelandsvennen

Treneren fikk støtte av midtbanespiller Erlend Segberg.

– Det tror jeg er en fordel for de klubbene som ikke har permittert spillerne sine, i hvert fall om det drar ut lenge. Det er lettere å kjøre fysisk program og ha kontroll på spillerne, sa han.