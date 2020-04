Samtlige Start-spillere blir delvis permittert

Alle spillere på Starts førstelag blir 75 prosent permittert.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Start har valgt å delvis permittere førstelagsspillerne. Foto: Jacob J. Buchard

Det bekrefter Start på sine nettsider.

– De økonomiske konsekvensene av denne pandemien er store, så store at vi ikke har noe annet valg. Administrasjonen og trenerne i utviklingsavdelingen er allerede permittert, og slik situasjonen ser ut nå så var det ingen vei utenom delvis å permittere spillerne også, sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm, til klubbens nettside.

Det er allerede kjent at flere Eliteserie-klubber i Norge har permittert sine spillere. Start har den siste tiden prøvd å kartlegge hvilke konsekvenser koronasituasjonen vil få for klubben.

– Vi ser at dette vil medføre betydelige inntektstap i år, og trolig også i årene fremover. Vi ønsket i det lengste å unngå å permittere spillerne, og samtidig har vi vært opptatt av å ha en ryddig og god prosess rundt dette også med spillerne, sier Langeland.

– Vi opplever at de har stor forståelse for situasjonen vi nå står oppi, men det er selvsagt ikke noe hyggelig å bli permittert 75 prosent, legger han til.

– Kan skaffe oss et fortrinn

Start-spillerne har hatt hjemmekarantene etter de kom hjem fra Spania for omtrent to uker siden. Torsdag trente laget i små grupper på Sør Arena, etter at myndighetene kom med nye retningslinjer om organisert trening onsdag.

Tidligere torsdag mente trener Joey Hardarson at klubben kunne få en fordel av å ikke ha permittert spillerne.

– Vi kan skaffe oss et fortrinn nå. Det har jeg sagt til gruppen også, at dette kan gi oss en mulighet. Klarer vi å gripe den, trene godt og holde lysten til å prestere oppe, så kan vi ta steg. Jeg så i hvert fall humøret og viljen i dag, sa Hardarson til Fædrelandsvennen

Treneren fikk støtte av midtbanespiller Erlend Segberg.

– Det tror jeg er en fordel for de klubbene som ikke har permittert spillerne sine, i hvert fall om det drar ut lenge. Det er lettere å kjøre fysisk program og ha kontroll på spillerne, sa han.