Haaland-sjefen skapte sinne i tysk fotball. Nå toner han ned sitt eget utspill.

Borussia Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke kommer med en forsiktig beklagelse av et utspill han rettet mot mindre klubber i forbindelse med viruskrisen.

Erling Braut Haaland sammen med Borussia Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke fra da jærbuens overgang til den tyske klubben ble kjent i romjulen. Foto: Joel Kunz, Borussia Dortmund / AFP

Tidligere denne uken ble det kjent at de fire tyske lagene som har deltatt i mesterligaen denne sesongen – Bayern München, Borussia Dortmund, Leverkusen og RB Leipzig – gir 20 millioner euro i en redningspakke til kriserammede klubber i 1. og 2. Bundesliga.

Det rimer ikke helt med det Dortmund-direktør Watzke uttalte til TV-kanalen ARD for to uker siden. Da avviste han tilsynelatende en økonomisk redningspakke fra de store Bundesliga-klubbene til de mindre.

– Vi er også konkurrenter. Og da må du balansere veldig nøye hva som er konkurranse og hva som ikke er der. Når alt kommer til alt, kan det ikke være slik at klubbene som har bygget opp sparemidler de siste årene, skal hjelpe dem som ikke har gjort det, sa han.

Borussia Dortmund er blant fire tyske storklubber som bidrar til å hjelpe kriserammede klubber gjennom koronaviruskrisen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Watzke fikk mye kritikk for utspillet, og i søndagens utgave av avisen Bild kommer han med en forbeholden unnskyldning.

– Jeg kunne ha uttrykt meg på en vennligere og mer empatisk måte, erkjenner Watzke, samtidig som han understreker at innholdet i kommentaren var korrekt.

– Vi kan ikke ignorere det faktum at klubbene er og vil fortsette å være konkurrenter. Samtidig utviser vi solidaritet når noen har havnet i trøbbel uten å være skyld i det selv. Den ene tingen utelukker ikke den andre.

Tidligere i uken ble det kjent at Erling Braut Haaland og lagkameratene hans blir med på et lønnskutt for å hjelpe Borussia Dortmund gjennom koronakrisen.

