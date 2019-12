Finsk ekspert mener Therese Johaug vil få langt tøffere konkurranse denne sesongen. Her jubler Johaug for seier i verdenscupen på Lillehammer. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Johaug vinner og vinner. Det tror ekspert det blir en stopp på.

Den finske langrennseksperten Jari Isometsä mener Therese Johaug vil få en langt tøffere konkurranse om seierne denne sesongen.

Forrige sesong dominerte Therese Johaug fullstendig i langrennssporet. Hun vant alle distanserennene i verdenscupen utenom ett. Det har ført til at flere er bekymret for Johaug-dominansen.

Blant dem er den tidligere russiske langrennsløperen Jelena Välbe, som for en måned siden snakket om at en russisk TV-kanal (Pervyj kanal) droppet å vise verdenscupen for kvinner denne sesongen.

– Hvis den samme personen hele tiden vinner, og vinner med stor margin, tror jeg man mister interessen. Det har til en viss grad allerede skjedd i kvinnelangrenn. Tidligere var det Marit Bjørgen som var et hav foran konkurrentene. Nå er det Therese Johaug som er et hav foran konkurrentene, uttalte Välbe til RIA Novosti, gjengitt av TV 2.

– Hun blir slått i vinter

Søndag tok Johaug en ny overbevisende verdenscupseier, da hun knuste konkurrentene på 10 kilometer fri teknikk i Davos. Johaug vant med 30 sekunders margin til Heidi Weng på andreplass, mens amerikanske Jessica Diggins kom på tredjeplass 36 sekunder bak jenta fra Dalsbygda.

Resultatet overrasket den finske langrennseksperten Jari Isometsä. Han forteller at det var positivt for Johaugs utfordrere i skisporet, og mener tiden til Johaug viser at hun er menneskelig.

– 30 sekunder på 10 kilometer ski er altså tre sekunder per kilometer, sa Isometsä under sending med den finske TV-kanalen MTV, gjengitt av svenske Expressen.

Isometsä minner om at Johaug ofte har vunnet med over ett minutt på samme distanse.

– Hun blir nok slått i vinter, mener den kontroversielle eksperten, som ble dopingtatt under VM i Lahti i 2001.

Jari Isometsä avbildet fra sin aktive karriere i 2003. Her etter målgang etter et verdenscuprenn i Lahti. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Trekker frem Østberg som utfordrer

På spørsmål om hvem som skal ta opp kampen med Johaug, fremhever Isometsä Johaugs landslagsvenninne Ingvild Flugstad Østberg, i tillegg til svenske Ebba Andersson.

Begge utøverne har vært savnet i langrennssporet den siste tiden. Andersson sliter med en kneskade, mens Østberg fortsatt har startnekt på grunn av helsemessige årsaker.

Landslagstrener Ole Morten Iversen uttalte nylig at Østberg kan gjøre comeback i Tour de Ski, som starter 28. desember.

Lover å ta opp kampen

Jessica Diggins har så langt vært en av Johaugs nærmeste konkurrenter hittil denne sesongen.

– Jeg skal prøve å gjøre mitt beste for å slå henne i vinter, det kan jeg love. Men hun er utrolig sterk akkurat nå, sier Diggins til Expressen.

Jessica Diggins (t.h.) feirer pallplass sammen med Therese Johaug og Heidi Weng i Davos. Nå lover amerikaneren å ta opp kampen med Johaug. Foto: Gian Ehrenzeller / Keystone

Diggins’ lagvenninne på det amerikanske landslaget, Sadie Maubet Bjornsen, tror at konkurrentene kan tukte Johaug denne sesongen. Hun henter inspirasjon hos den svenske sprinteren Stina Nilsson, som var den eneste løperen til å slå Johaug på et distanseløp forrige sesong.

– Det er tydelig at vi har en følelse av at Johaug kan bli slått. Ellers er det meningsløst å stille på startstreken. Stina Nilsson viste forrige sesong at det er mulig og det er veldig inspirerende for oss andre, sier hun til den svenske avisen.

Etter Norges triumf på langrennsstafetten på Lillehammer, mente Astrid Uhrenholdt Jacobsen at konkurrentene har gode sjanser til å slå Johaug denne sesongen.

– Jeg hadde vel aldri hatt noen tro på at noen skulle tuktet Therese her, i de løypene her. Men senere i sesongen, i en litt annen løype, kan det skje. Jeg håper det er mange løpere som tenker at de kan klare det, for hvis alle resignerer da blir det kjedelig, sa Jacobsen til VG.

Til helgen venter et nytt verdenscuprenn, som går i slovenske Planica. Det blir uten Therese Johaug, som retter all fokus inn mot neste helgs Tour de Ski.

