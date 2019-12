Sami Hyypiä kan bli den neste Kongsvinger-treneren. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Hevder Liverpool-legende er aktuell som trener for norsk 1.-divisjonsklubb

Sami Hyypiä (46) kan bli den neste treneren i Kongsvinger, skriver lokalavisen Glåmdalen.

1.-divisjonsklubben står uten trener etter at de avsluttet samarbeidet med portugiseren Vitor Gazimba tidligere denne uken. Ifølge klubben var det enighet om å gå hver til sitt.

Nå melder Glåmdalen at Liverpool-legenden Sami Hyypiä er høyaktuell til å ta over treneransvaret i Kongsvinger. Avisen har vært i kontakt med flere kilder som hevder at 46-åringen kan bli den neste sjefen på Gjemselund.

Vil ikke kommentere

Daglig leder i Kongsvinger, Espen Nystuen, sier følgende til Glåmdalen:

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte noen ting.

Sami Hyypiä spilte ti år i Liverpool og står registrert med 318 obligatoriske kamper for den engelske storklubben. Han var en sentral brikke da Liverpool vant Champions League i 2005.

Etter at Hyypiä la opp som spiller, har han vært trener i tyske Bayer Leverkusen, engelske Brighton og sveitsiske FC Zürich.

Spilte kvalik

Kongsvinger endte på 5.-plass i årets sesong i 1. divisjon.

Laget spilte kvalifisering om å rykke opp til Eliteserien. Der røk de mot KFUM Oslo.