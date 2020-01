De møttes på familieferie. Nå blir han Deilas assistent i USA.

Ronny Deila (44) traff Efraín Juárez (31) tilfeldig på et kjøpesenter i Mexico. Nå skal de jobbe sammen i New York, ifølge VG.

Ronny Deila og Efraín Juárez gjenforenes i USA. Foto: NTB scanpix

I desember 2018 var Ronny Deila på ferie med familien sin i mexicanske Cancún. I samme by, og i samme ærend, var også Efraín Juárez.

Den tidligere landslagsbacken fra Mexico fikk øye på nordmannen. Han mente det var noe kjent med ham, og måtte gå bort og spørre.

– Han kom bort på et kjøpesenter og spurte om jeg var Ronny Deila. Da måtte jeg si ja, fortalte Deila til Eurosport i februar 2019.

Juárez spilte i Celtic fra 2010 til 2012, to år før Deila ble trener i samme klubb.

Etter kjøpesentermøtet kom de to fotballmennene i prat. De ble kjent, og de og familiene deres tilbrakte mye tid sammen. Da kom det frem at Vålerenga trengte en ny høyreback, og at Juárez ville prøve noe nytt.

Noen uker senere var mexicaneren på plass i Oslo, med en ettårskontrakt med Deilas klubb mellom hendene.

Blir med til New York

For noen dager siden så det ut til at historien var over, da 31-åringens kontrakt med Vålerenga gikk ut og han ble Bosman-spiller. Men nå har den tatt en ny vri.

Mandag ble det klart at Deila flytter til USA for å ta over New York City, og med seg vil han ha nettopp Juárez.

Det bekrefter Deila selv til VG.

– Med så mange spansktalende spillere i stallen, så er det en fordel med en i trenerteamet som snakker spansk. Det er en av grunnene til at jeg tar med meg Juárez. Men også fordi han er en bra person og en god fotballmann, sier Deila til avisen.

Kan møte Stabæk-helt

Mexicaneren, som spilte MLS-fotball for Vancouver Whitecaps før han dro til Norge, legger opp som aktiv spiller og blir andreassistent i New York City FC.

Som førsteassistent får Deila med seg Manchester Citys kvinnetrener Nick Cushing (35).

Deila skal også samarbeide med enda en kjenning New York. I fjor sommer hentet nemlig klubben skotten Gary Mackay-Steven (29), som spilte under Deila i Celtic i et drøyt år.

Den tidligere Vålerenga-treneren blir ikke den eneste tidligere eliteserietreneren på øverste nivå i det amerikanske seriesystemet MLS. Fra før er Bob Bradley (61), som i 2015 tok Stabæk til seriebronse, der. Han trener Los Angeles FC, hvor den norske spissen Adama Diomandé spiller. Lagene vil ikke møtes før i et eventuelt sluttspill, siden de spiller i ulike avdelinger.

