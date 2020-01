Gamst trener med Blackburn: – Jeg holder alle muligheter åpne

Morten Gamst Pedersen og Blackburn har blitt enige om at han skal trene en uke med gamleklubben. Allerede i dag er han på første økt.

TILBAKE: Her er Morten Gamst Pedersen på oppvarming før en Blackburn-kamp i 2012. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Gamst Pedersen (38) er for tiden kontraktsløs etter at TIL inntil videre valgte ikke å forlenge avtalen som gikk ut ved nyttår.

Både i forkant og etterkant av årsskiftet har det blitt spekulert heftig i hvor Gamst skal fortsette karrieren. For etter at Gamst fikk beskjeden fra TIL på nyttårsaften har han sagt lite om framtiden, annet enn han skal fortsette å spille fotball.

Før helga gikk Bodø/Glimt-investor Benn Eidissen ut og fortalte at han har gitt Glimt beskjed om at de må hente Gamst, og at han betaler deler av lønna.

Mandag reiste Gamst til Blackburn, og ikke bare for å besøke gamle trakter. Han skal også trene med klubbens A-lag som per i dag er nummer 13 på tabellen i Championship.

– Lov å drømme om hva som skal skje videre

Gamst har en høy stjerne i klubben der han gjennom ni år spilte 260 kamper i Premier League, og totalt over 340 kamper. Fram til han forlot klubben i 2013 var han en av de største profilene på Ewood Park.

Til iTromsø letter Gamst på sløret om oppholdet i England.

– Det stemmer at jeg skal trene med Blackburn i en uke. Jeg er jo tross alt arbeidsledig, og vil spille fotball, sier Gamst til iTromsø på telefon fra England tirsdag morgen.

Han understreker at han først og fremst måtte ta muligheten til å trene med klubben da den bydde seg.

– Å få trene med kvalitetsspillere i et så bra lag så jeg selvsagt ja til. Så er det alltid lov å drømme om hva som skal skje videre, sier Gamst til iTromsø.

– Jeg holder alle muligheter åpne akkurat nå. At jeg er veldig glad i Blackburn er det ingen tvil om, sier Gamst på spørsmål om en eventuell overgang.

For ordens skyld: Blackburn og manager Tony Mowbray trenger forsterkninger etter at stjernespiller Bradley Dack skadet kneet i jula. Dack er ute av spill i ett år. Blackburn har totalt ni spillere skadet.

Har lagt ut billetter

Skulle det gå i orden med en Gamst-overgang vil det på mange måter være en sensasjonell overgang – 16 år etter at han forlot TIL for første gang til fordel for den mangeårige toppklubben som vant Premier League i 1995. I 2004 fikk TIL over 30 millioner kroner, nå vil vadsøværingen være gratis.

– Har du hørt noe fra TIL etter møtet på nyttårsaften?

– Det har jeg ikke, svarer Gamst.

Blackburn har lagt ut billetter til et treff for supporterne med Morten Gamst Pedersen kommende fredag. Det ble mandag utsolgt.

– Jeg kjenner mange her borte, så det blir fint å treffe fansen igjen, sier Gamst som også skal overvære lokalderbyet mot Preston lørdag.

