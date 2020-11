Manchester United-stjernen hylles for kampen han kjemper utenfor banen

Marcus Rashford (23) vil utrydde barnefattigdom i Storbritannia.

Foto: Phil Noble / Reuters

Onsdag var en jubeldag for Marcus Rashford. Manchester United-angriperen var nådeløs da Ole Gunnar Solskjær byttet ham inn mot RB Leipzig. 23-åringen fra Wythenshawe sør for Manchester viste frem kombinasjonen av fart og avslutningsegenskaper som gjør ham så farlig da han scoret hat trick. Ingen United-spiller har klart å gjøre det som innbytter siden 1999. Da var det Solskjær som scoret hat trick som innbytter mot Nottingham Forest.

For Rashford var nok imidlertid det som skjedde utenfor banen onsdag viktigere. Da rundet underskriftskampanjen hans én million underskrifter. At britiske barn ikke skal gå sultne, er blitt Manchester United-angriperens kampsak. Han tar til orde for:

At flere barn må få gratis skolemat. Barn fra familier med lav inntekt får gratis skolemat i Storbritannia. Rashford vil utvide ordningen til å gjelde ytterligere 1,5 millioner barn

At flere barn må få mat og aktivitetstilbud i skoleferiene. Skoleåret i Storbritannia er delt inn i tre perioder. I løpet av hver av disse periodene har barna en til to ukers ferie.

At gravide og foreldre med små barn må få mer sjenerøse matkuponger.

Behov for seks nødmatpakker hvert minutt

Barnefattigdom er et utstrakt problem i Storbritannia. I 2018–2019 levde 4,2 millioner barn i fattigdom i Storbritannia. Det viser offisielle tall fra britiske myndigheter. Andelen fattige barn er dermed 30 prosent. Innen 2022 er det ventet at tallet vil ha økt til 5,2 millioner. Det var før koronapandemien slo til. De som har minst fra før av, blir hardest rammet av den.

Mer enn 14 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen i Storbritannia, ifølge veldedighetsorganisasjonen The Trussell Trust. Den støtter et nettverk bestående av over 1200 matsentraler i hele Storbritannia.

Heriot-Watt University i Edinburgh anslår at behovet for nødmatpakker vil stige med 61 prosent i løpet av perioden oktober til desember. Det betyr at det vil være behov for seks nødmatpakker hvert eneste minutt.

Rashford er ikke den første i britisk fotball som går til kamp mot sult. I 2015 gikk Liverpool- og Everton-supportere sammen og grunnla «Fans Supporting Foodbanks». Det er siden blitt et nasjonalt nettverk av matsentraler. Mottoet er «sult har ingen klubbtilhørighet».

Fotballinteresserte briter må abonnere på tre ulike tjenester for å få sett alle kampene fra Premier League. Da de nylig ble avkrevd ytterligere 15 pund pr. kamp for å se enkelte oppgjør, hadde mange fått nok. Ett resultat var at «Fans Supporting Foodbanks» fikk inn over 1 million kroner.

Stadig flere briter trenger hjelp fra matsentraler som denne i Grange Park i Nord-London. Foto: Tolga Akmen / AFP

– Har forent folk

Rashford har tidligere vunnet frem med sin kampsak. Tidligere i år fikk Manchester United-spissen britiske myndigheter til å gjøre helomvending. Da fikk barn fra familier med lav inntekt gratis skolemat i sommerferien. I etterkant ble han utnevnt til medlem av Den britiske imperieordenen. Han blir også tildelt «City of Manchester Award» for sitt arbeid.

Lars Sivertsen er blant dem som applauderer Rashfords engasjement.

– Det er fantastisk. Det jeg synes er bemerkelsesverdig er hvordan han kun fokuserer på saken, sier fotballskribenten til Aftenposten.

Sivertsen er bosatt i England og følger Premier League tett. Han er jevnlig å høre i kjente radioprogrammer og fotballpodkaster, som «Football Weekly» fra avisen The Guardian.

– Det er så mange muligheter til å skli over i personangrep og politikk i denne debatten. Han fokuserer ikke på hvilket parti som sitter ved makten, eller enkeltpersoner, kun saken. Jeg tror det er en av grunnene til at dette er en kampanje som har forent så mange, sier han.

– Fordi regjeringen ikke ville videreføre ordningen fra skoleferien, har Rashford markedsført bedrifter over landet som er villige til å gjøre noe. Det er veldig positivt, mener han.

Flere med på laget

Rashford har fått flere med seg på laget. Nylig varslet Leeds-kaptein Liam Cooper at spillertroppen donerer i overkant av 250.000 kroner til saken. «Vi står sammen med deg, Marcus Rashford», skrev Cooper på Twitter.

Leeds var raskt på banen og kunngjorde at klubben vil bidra med en tilsvarende sum til byrådet i byen, slik at det kan hjelpe dem som trenger det mest.

Chelsea-høyrebacken Reece James har startet en innsamlingsaksjon til «The Felix Project», en matsentral i London. Han har selv bidratt med over 100.000 kroner, og har mål om å samle inn over 1 millioner kroner.

– Jevnt over virker responsen å være veldig positiv. Rashford har fått en del netthets, men det får alle fotballspillere som sier og mener noe. Jeg har inntrykk av at dette er en veldig positiv bevegelse, sier Sivertsen.