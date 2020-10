Eksklu­dert for rasis­tiske utta­lelser

Ifølge starts supporterklubb, Tigerberget, er et av medlemmene ekskludert inntil videre. Grunnen er rasistiske uttalelser.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Tigerberget fotografert for noen år siden. Foto: Tore André Baardsen

KRISTIANSAND: Styremedlem i Tigerberget, Kai Rune Karlsen, skriver i et innlegg på Facebook søndag kveld at de rasistiske uttalelsene kom i løpet av kampen mellom Start og Sandefjord lørdag kveld.

«Vi vil med dette understreke at vi på det sterkeste tar avstand fra denne type adferd! Det er ikke akseptert i vår klubb», står det i meldingen.

Ifølge meldingen er vedkommende informert om avgjørelsen og vedkommende skal ha akseptert denne. IK Start er også informert.

Kai Rune Karlsen bekrefter saken overfor Fædrelandsvennen.

– Det var klart rasistisk. Han ba en motstander som var mørk i huden om å reise tilbake dit han kom fra, sier Karlsen.

Ifølge Karlsen skjedde det to ganger.

Det er kun kort tid siden en annen supporter ble ekskludert på grunn av en rasistisk tweet.

– Er det et rasismeproblem i supportermiljøet?

– Jeg vil si at det ikke er det. Men nå har det vært to episoder på kort tid. Vi kan ikke gardere oss, men vi kan ta avstand når det kommer, sier Karlsen. Han sier at Tigerberget er for alle mennesker, uansett etnisitet, alder, kjønn, legning og samfunnslag.

– Når vi er for alle, så dukker også folk med slike holdninger opp. Da må vi rydde opp, sier Karlsen.

Fædrelandsvennen har gjennom Karlsen forsøkt å få kontakt med det ekskluderte medlemmet. Vedkommende ønsker ikke å gi noen uttalelse eller la seg intervjue.

Karlsen sier de er sikre i sin sak.

– Flere personer hørte hva som ble sagt. Etter første gang fikk han klar beskjed. Så gjentok han det. Vi har streng internjustis, og slår hardt ned på slike ting, sier Karlsen.

Han sier at medlemmet er utestengt «inntil videre». Han kan anke avgjørelsen, og det vil i så fall bli behandlet av årsmøtet til vinteren.

Fædrelandsvennen har ikke fått tak i det ekskluderte medlemmet, men lederen i Tigerberget sier at han erkjente å ha kommet med utsagnet og aksepterte utestengelsen.

Saken oppdateres