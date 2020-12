Sandnes Ulf: Ekeland spiller med brukket nese

Slik så nesen ut da Jostein Ekeland konstaterte brudd under kamp i Marbella i vår. Fredag skjedde det igjen, Ekeland spiller likevel fra start mot Jerv. Foto: Pål Christensen

Jostein Ekeland starter når Sandnes Ulf møter Jerv til tross for at han brakk nesen under trening torsdag.

