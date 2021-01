– Nå føler jeg at jeg er ferdig med det som skjedde i sommer

– Det er jo selvfølgelig ikke positivt når du ikke sykler ritt på ti måneder. Men jeg tror jeg skal komme styrket ut av denne situasjonen, sier Kristoffer Halvorsen. Foto: Kjartan Bjelland

Et halvt år etter at korona stjal all motivasjon, har Kristoffer Halvorsen fått nytt lag og ny tro på at han kan vinne noen av verdens største løp.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn