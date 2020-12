Mourinho hardt ut mot Dele Alli: – Skaper problemer for sitt eget lag

Dele Alli (24) ble byttet ut og fikk siden gjennomgå av manager José Mourinho etter ligacup-triumfen over Stoke onsdag.

SINT: Slik reagerte Dele Alli da han ble byttet ut rundt 20 minutter ut i 2. omgang mot Stoke.

Dele Alli fikk en sjelden plass i Tottenhams startoppstilling. Spurs gikk videre etter 3–1-seier, men Stokes mål kom etter et balltap av Dele Alli. Det hadde ikke manager José Mourinho mye til overs for.

– En spiller i den posisjonen skal skape samspill, skape sjanser, og ikke skape problemer for sitt eget lag, sa Mourinho ifølge BBC.

– I den situasjonen vil en kontring trolig ende med mål, og det endte med en kontring bak våre forsvarere. Vi var ikke i balanse, fordi vi hadde ballen. De fanget oss i en kontring, og forvandlet noe som var i våre hender. Jeg er opprørt, sa Mourinho.

Dele Alli later til å ha kommet i unåde hos manageren. Han ble byttet ut 20 minutter ut i 2. omgang. Både Alli selv og Mourinho var alt annet enn fornøyd. Bilder viser at spilleren sparker rundt seg i sinne.

KAMERATSLIG: Jose Mourinho var mer kameratslig mot Harry Winks etter kampen mot Stoke.

Alli spilte fra start for første gang siden 26. november, og dette var altså «bare» en ligacupkamp mot et nivå to-lag. Han har i alt bare fem kamper fra start denne sesongen, og flere ganger har Dele Alli blitt byttet ut ved pause.

I september sa Mourinho at «det er viktig at han presterer», men portugiseren har samtidig sagt at han forventer Alli blir i klubben. Men ifølge BBC kan et utlån til Paris Saint-Germain være aktuelt i januar.

Den tidligere toppspilleren Clinton Morrison var ekspert for BBC på kampen. Han tror at Alli trenger en forandring - og en manager «som elsker ham».

– Dele Alli er en talentfull kar, men jeg tror det har kommet til et stadium der spilleren trenger et skifte. Han er en spiller som trenger tillit og en manager som elsker ham, og jeg tror ikke Mourinho elsker ham i øyeblikket. Det er derfor han ikke spiller så mye for Tottenham i Premier League. Men det er ingen tvil om talentet.

Heldigvis for Mourinho og Tottenham sørget Ben Davies og Harry Kane for at Stoke til slutt ble slått 3–1.