Seriemester Bodø/Glimt smadret Rosenborg – Zinckernagel med fire målpoeng

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - Rosenborg 5–1) Gullvinner Bodø/Glimt ble møtt med fyrverkeri på Aspmyra og svarte med heidundrendes festfotball mot Rosenborg.

Hvis noen trodde Bodø/Glimt kom til å slippe seg ned etter å ha sikret seriemesterskapet i Drammen sist helg, så trodde de helt feil.

RBK ble knust 5–1. Philip Zinckernagel hadde én scoring og tre målgivende pasninger.

En vanvittig prestasjon av dansken - og av hjemmelaget.

– Dere feiret forrige helg, men det så ikke ut som det i dag?

– Nei, vi burde kanskje drikke slik hver uke, sier Zinckernagel, med et glimt i øyet, til VG.

Om seieren er dansken klar: – Dette beviser overfor alle at vi fortjener gullet, sier han, og takker supporterne for rammen som ble laget rundt kampen.

At det var Rosenborg, Norges mestvinnende klubb, ble laget som sto oppstilt i æresvakt under hjemmelagets entré til Aspmyra, var nok et sterkt symbol på bodøværingenes ekstreme sesong.

Under banneret «Seriemester 2020», ispedd et storveis fyrverkerishow, kom smilende Glimt-gutter ut i møte med et feststemt hjemmepublikum på 600 personer.

Dansk dynamitt

Selv om Dino Islamovic og Rosenborg kunne tatt ledelsen etter to minutter, hadde mye ball og så friske ut i åpningen - ble de nok en gang offer for Bodø/Glimts oppsiktsvekkende gode kontringsstyrke.

– Det er så vakkert, utropte TV Norge-kommentator Kenneth Fredheim da danske Philip Zinckernagel nok en gang fant sin landsmann Kasper Junker med et innlegg fra høyresiden etter en kjapp overgang.

Avslutningen gikk kontant i nettet til 1–0.

Servitøren stoppet ikke. Seks minutter senere slo Zinckernagel inn igjen, og tidligere RBK-juniorspiller Ola Solbakken snappet opp kula og satte den lekkert over Andre Hansen. Trønderen i gult jublet, trønderne i hvitt deppet.

Zinckernagels 32. målpoeng, da gikk han forbi Veigar Páll Gunnarssons 31 fra 2007.

Rosenborg svikter

Resultatene går ikke Rosenborgs vei. De kjemper om medalje og fjerdeplassen som sikrer Europacup-kvalifisering neste år. Men nå har de tapt tre på rad. For Viking, Brann og Bodø/Glimt.

Det står i stor kontrast til RBK-trener Åge Hareides tilværelse som dansk landslagssjef der han jaktet verdensrekorden for flest kamper uten tap. Etter en god start på sin andre periode som RBK-sjef er det nå første gang på åtte år 67-åringen taper tre strake. Han tapte fem på rad for Helsingborg i august-september 2012.

Rosenborg har heller ikke tapt tre på rad på åtte år.

Trønderne skapte sjanser også i andreomgangen, men vertene var giftigst og best.

HERJING: Philip Zinckernagel lekte med Pa Konate og Rosenborg søndag. Foto: Mats Torbergsen

– En annen verden

Philipp Zinckernagel tok steget inn i hovedrollen etter 78 minutters spill. 25-åringen lurte alle med en lekker avslutning som sneik seg inn i venstre hjørne.

– Det er en statistikk på den karen som er av en annen verden, sa Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud.

En slik ekstremsesong som Bodø/Glimt har i 2020 fører med seg et rekordras uten like i norsk fotball. Med 3–0-målet ble motstander Rosenborgs målrekord fra 1997 slått. Dette var Glimts 88. mål i år. Nummer 89 og 90 skulle komme.

Dino Islamovics redusering etter 83. minutter ble en solid parantes. Philip Zinckernagel svarte nemlig et meget godt forarbeid, men overlot avslutningen til Vegard Leikvoll Moberg som med sitt første spark på ballen hamret inn 4–1.

De gule og sorte er helt, helt ustoppelige.

Bodø/Glimt trykket på igjen og Morten Konradsen banket inn 5–1 bak André Hansen. Takk for sist, fra spilleren som ble veid for lett i trønderklubben i 2018.