Premier League direkte: Ny opptur for Mourinhos menn?

Kane og Son har herjet for Tottenham denne sesongen, og har i praksis skapt alt klubben har prestert fremover på banen. Son står med seks mål og en målgivende, og Kane har tre mål og seks målgivende - begge gjennom fire kamper.

Kane og Son har herjet for Tottenham denne sesongen, og har i praksis skapt alt klubben har prestert fremover på banen. Son står med seks mål og en målgivende, og Kane har tre mål og seks målgivende - begge gjennom fire kamper.

DEL