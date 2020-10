Tre norske lag kjemper om Europa-plass: Dette blir deres siste hinder

Tøff trekning for de norske.

Molde er ett steg unna gruppespillet. Foto: Kjell Langmyren

Den tredje og siste kvalifiseringsrunden før Europaligaens gruppespill i håndball ble trukket tirsdag formiddag.

Det lå tre norske lag i potten:

Byåsen møter polske MKS Perla Lublin.

Molde møter russiske Astrakhanochka.

Storhamar møter ungarske Alba Fehérvár KC.

Det skal spilles dobbeltoppgjør. Den første kampen spilles 14.-15. november, mens returoppgjøret spilles 21.-22. november.

Byåsen og Storhamar kommer som toppseedet direkte inn i den tredje kvalikrunden, mens Molde slo det gamle østerrikske storlaget Hypo i forrige runde.

Fakta Slik spilles de øvrige kampene: Banik Most (Tsjekkia) – Vaci (Ungarn) Dunarea Braila (Romania) – Viborg (Danmark) Fleury Loiret (Frankrike) – Höörs (Sverige) Kastamonu (Tyrkia) – Debrecen (Ungarn) Kuban Krasnodar (Russland) – Metzingen (Tyskland) Nantes (Frankrike) – Gloria Buzau (Romania) Paris 92 (Frankrike) – Nykøbing Falster (Danmark) Super Amara Bera Bera (Spania) – Zvezda (Russland) Thüringer (Tyskland) – Blomberg-Lippe (Tyskland) PS: Minaur Baia Mare (Romania), Lada (Russland), Herning Ikast (Danmark) og Siiófok (Ungarn) er kvalifisert direkte til gruppespillet.

Byåsen og trener Atle Oliver Johansen får en tøff vei til gruppespillet. Foto: Christine Schefte

– 50/50

Byåsens motstander, polske Perla Lublin, har vunnet den polske superligaen de tre siste årene. De ligger på andreplass i serien etter fem kamper denne sesongen.

– Jeg tror sjansene våre er 50/50, sier Lublins danske trener, Kim Ramussen, til klubbens hjemmeside.

Molde er med i Europa for første gang i historien, og klubben gleder seg stort til fortsettelsen av eventyret.

«Håndballjentan» møter Astrakhanochka i siste kvalikrunde, som har vunnet alle sine seks første seriekamper denne sesongen og ligger på tredeplass i den russiske toppdivisjonen. I fjor kom russerne på fjerdeplass i seriespillet.

– Dette er en milepæl for klubben. Det er veldig gøy at vi er videre til den tredje kvalifiseringsrunden i Europaligaen. Nå har vi ikke bare vært med, men også gått videre, sa Molde-treneren Tor Odvar Moen til Romsdals Budstikke etter seieren over Hypo.