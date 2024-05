I flere meldinger på X går Carlsen ut mot journalisten Jen Wieczner. Der anklager han henne for å viderebringe «mange villedende og/eller feilaktige påstander».

Carlsen viser spesielt til et avsnitt i reportasjen som handler om partiet han hadde mot Niemann i Sinquefield Cup i september 2022. Det står det at verdenseneren gikk bort og beskyldte en sjakkfotograf for å hjelpe Niemann.

Historien stemmer ikke, ifølge Carlsen. «Jeg bare påpekte at noen som kanskje eller kanskje ikke hadde kjennskap til sjakkcomputerens analyser da de gikk inn i rommet eller bort til brettet til bestemte tider, uvitende kan gi spillere antydninger», skriver nordmannen.

Carlsen legger til at problemet senere er blitt tatt opp av andre.

I magasinsaken blir også Wieczners dialog med Carlsen-leiren om episoden beskrevet. Hun hevder at far og manager Henrik Carlsen responderte med krenkende eposter. Blant annet blir amerikaneren bedt om aldri å kontakte dem igjen.

«Å svare en journalist høflig, som presenterte løgner som noe hun «hevdet å vite», interesserte oss ikke», skriver Magnus Carlsen i X-tråden.

Konflikten mellom Carlsen og Niemann startet etter at Carlsen tapte det nevnte partiet i Sinquefield Cup. Carlsen antydet at amerikaneren var en juksemaker og trakk seg fra turneringen.

Senere gjorde han det klart han ikke ville spille mot Niemann igjen fordi han mistenker ham for urent spill. Utspillet fikk Niemann til å saksøke Carlsen for store summer, men i august i fjor ble den rettslige feiden lagt død.