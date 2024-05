Kovacs ga Vålerenga ledelsen etter 17 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-0.

Karina Sævik fikk nettsus og doblet ledelsen for Vålerenga med en gang etter hvilen, og Kovacs satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vålerenga. Etter 65 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Milena Kokosz reduserte til 1-3. I kampens siste ordinære minutt la Elise Thorsnes på til 4-1 for Vålerenga. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-1.

Åsanes Synne Kjølholdt, Helene Gloppen og Nina Vestbøstad fikk gult kort.

Etter lørdagens kamp er Vålerenga på topp i divisjonen på tabellen med 27 poeng, mens Åsane er nummer ni med tre poeng.

Maliha Ahmady var dagens dommer. 604 tilskuere hadde tatt turen til Intility Arena.

8. juni er det ny kamp for Vålerenga. Da møter de Lyn. Åsane skal måle krefter med Arna-Bjørnar samme dag.

