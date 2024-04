Feyenoord-manager Arne Slot (45) skal være den ledende kandidaten til å ta over jobben i Liverpool, ifølge pålitelige Paul Joyce i The Times.

Også Chris Bascombe i The Telegraph skriver at Slot er favoritten til å ta over jobben fra og med neste sesong.

Feyenoord er for øyeblikket nummer to i Eredivisie. De er ni poeng bak suverene PSV, men har også 12 poeng ned til Twente på tredjeplass.

Nederlenderen tok over Feyenoord i 2021. Han har en fortid som manager i SC Cambuur og AZ Alkmaar.

Forrige sesong ledet han Feyenoord til sitt første seriegull på seks år.

Etter fjorårets Feyenoord-suksess ble Arne Slot sterkt koblet til den ledige jobben i Tottenham. Kort tid etterpå avviste han spekulasjonene. Isteden var det Celtic-manager Ange Postecoglou som fikk jobben.

I januar kom Liverpool-manager Jürgen Klopp med beskjeden at han gir seg som manager i klubben etter å ha vært der i nesten ni år.

Det har vært mange spekulasjoner siden den gang om hvem som tar over. Tidligere Liverpool-spiller, nå Bayer Leverkusen-manager, Xabi Alonso (42), var lenge det heteste navnet, men han bestemte seg for å fortsette i den tyske klubben.

Deretter mente mange at Sporting-manager Rúben Amorim var den neste på blokken, men The Athletic meldte på mandag at det var usannsynlig at Liverpool ville gå for portugiseren.

Andy Hunter i The Guardian skriver også at Slot er en kandidat. Det samme skal gjelde Roberto De Zerbi (44) i Brighton.

Etter at nyheten sprakk har bookmakerne allerede justert oddsen. Arne Slot er nå favoritt til å overta jobben, foran nevnte Amorim og De Zerbi.