Det fremkommer av en oppdatering fra Bodø-klubben tirsdag.

Bjørkan måtte byttes ut med en skade allerede fem minutter ut i oppgjøret mot Strømsgodset søndag.

– Fredrik har fått en skade på bakside av lår. Vi ønsker ikke å gi noe estimat for når han er klar for spill igjen. Vi kan avsløre at han ikke er med i planene denne uka, sier lege Morten Sørgård i en uttalelse.

– Ut over det er hovedfokuset å få han klar så raskt som mulig, legger han til.

Hovedpersonen selv sier følgende om å være plassert ufrivillig på sidelinjen.

– Kjedelig, men jeg skal komme sterkere tilbake.

Glimt slo til slutt Strømsgodset 1-0 søndag. Klubben topper eliteserietabellen og er uten tap etter seks serieomganger.

Kampene kommer tett de kommende ukene. Allerede 16. mai er det Nord-Norge-derby mot Tromsø, før HamKam og KFUM er motstandere henholdsvis 20. og 24. mai.

Bjørkan risikerer dermed å gå glipp av mange kamper.