Van Aert har vært ute av konkurranse siden han i slutten av mars ødela kragebeinet i endagsrittet Dwars door Vlaanderen. Dagen etter ble han operert for skaden, og 29-åringen har siden brukt tiden på å rehabilitere.

I begynnelsen av mai skrev belgiske Het Laatste Nieuws at belgieren hadde tatt sikte på comeback når Tour of Norway tråkkes i gang på Voss 23. mai. Nå bekreftes comebacket.

– Det har ikke vært lett å sitte på sidelinjen, men nå kan jeg se framover. Jeg ser fram til å være tilbake. Hovedmålet blir å se hvordan jeg ligger an. Jeg har ingen forventninger utover det, sier Van Aert til lagets nettsider.

Visma er ett av sju WorldTour-lag som deltar i Tour of Norway. Ineos, Lidl-Trek, Alpecin-Deceuninck, DSM, Bora–hansgrohe og Intermarché-Wanty er de seks andre. Uno-X stiller også til start.

Van Aert har herjet på den internasjonale sykkelscenen de siste årene, og Visma-rytteren har blant notert ni etappeseirer i Tour de France. Kragebeinsbruddet i Dwars door Vlaanderen kom rett i forkant av en lang rekke vårklassikere.

– Det er flott å ha Wout tilbake, og det er fin mulighet for ham til å teste seg i konkurranse. Han sykler uten press, sier Vismas sportsdirektør Merijn Zeeman.

11. april ble det gjort kjent at årets Giro d'Italia går uten den belgiske 29-åringen.

– Jeg er skuffet over å miste mitt nest største mål for sesongen, men jeg må prioritere helsen og gi kroppen tiden det tar å bli bra igjen, sa Van Aert etter at beslutningen ble tatt.