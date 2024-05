Minnesota Timberwolves vant de to siste kampene og tok seg videre med 4-3 sammenlagt. Dermed fortsetter forbannelsen som ser ut til å hvile over spillere som kåres til sesongens mest verdifulle spiller (MVP).

Stephen Curry var siste MVP som også ble NBA-mester. Det skjedde i 2015. Forrige gang en MVP tok seg til finale var Curry i 2016, og den forrige som var i semifinale var Giannis Antetokounmpo i 2019.

Alle de fire siste årene har ligaens MVP røket ut av sluttspillet i kvartfinale. Både i 2021, 2022 og i år var det Jokic.

Mange mener at Jokic burde ha fått prisen også i fjor. Svært kontroversielt ble den i stedet gitt til Joel Embiid, som med sitt Philadelphia 76ers tapte i kvartfinalen. Fri for forbannelsen førte Jokic sitt Nuggets-lag til NBA-tittelen.

Rekordrekke

Dette er den niende sesongen på rad hvor ligaens MVP ikke får løfte NBA-trofeet. Det er rekord, etter at det skjedde åtte år på rad fra 1972 til 1979 og fra 2004 til 2011.

De 20 siste sesongene har bare to spillere blitt mester som sesongens MVP. LeBron James gjorde det to år på rad i 2012 og 2013, Curry som nevnt i 2015.

Timberwolves vant de to første kampene mot Nuggets på bortebane, tapte så tre på rad, men avsluttet med 115-70 i 6. kamp (tidenes største seier over en regjerende mester i NBA-sluttspillet) og 98-90 i 7. kamp etter å ha ligget under med 15 poeng ved pause og 20 poeng i 2. halvdel (største comeback i en 7. kamp i NBAs sluttspillhistorie).

For mye

Jokic scoret 34 poeng og tok 19 returer, mens lagkamerat Jamal Murray scoret 35 poeng. Det var ikke nok.

– Det ble for mye på skuldrene deres. Vi venter at de to skal fortsette å trekke kaniner opp av hatten, men noen må hjelpe dem, sa Nuggets-trener Michael Malone.

Timberwolves møter Dallas Mavericks i semifinalen, mens grunnseriens beste lag Boston Celtics møter Indiana Pacers i den andre semifinalen. Uansett hvem som vinner til slutt, vil seks ulike klubber ha vunnet NBA-tittelen de seks siste årene.