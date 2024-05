Den skumle episoden skjedde da rytterne passerte gjennom en mindre landsby med drøye 65 kilometer igjen til mål i Cusano Mutri.

Ineos-rytter Foss satt i et større brudd foran hovedfeltet. Plutselig dukket en løs hund opp i en utforbakke. Farten var ikke den høyeste, men Vingrom-gutten måtte likevel gjøre en unnamanøver for ikke å treffe hunden.

Etterpå så han seg tilbake for å se om andre også klarte å unnslippe hindringen.

– Det er så vidt at Foss ikke blir felt av bikkja i bakken. Takket være en veldig årvåken Foss og flaks, tror jeg det gikk bra, sa Eurosport-kommentator Theis Magelssen på kanalens sending.

– Det er alltid et godt tips at dersom du skal se et sykkelritt, ha hunden din i bånd. Samtidig er det ofte løshunder i byer, la han til.

Hunden var for øvrig ikke den eneste hindringen på tirsdagens etappe. Eurosport viste blant annet bilder av en stor stein som måtte ryddes av veien av arrangøren i forkant av at feltet skulle passere på det aktuelle stedet.