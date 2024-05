På elegant vis curlet Hauge ballen i det 89. minutt. Da hadde Pape Guèye kort tid før blitt tomålsscorer etter en kjempetabbe fra Glimt-stopper Brede Moe.

På overtid trygget en annen innbytter seieren. Kasper Høgh feilet ikke alene med keeper etter en kontring.

– Fullt fortjent på en middels dag. Vi møtte et godt lag som tør å spille, sa Hauge til TV 2.

Målet var hans første i Eliteserien siden september 2020.

Søndagens kamp ga samme utfall som i de ni foregående møtene mellom lagene: seier til Glimt. Men den var ikke av det enkle slaget.

Kritiserte eget lag

KBK tok skikkelig tak i åpningsminuttene, men gradvis kom Glimt i gang og fikk ledermålet på en mønsterkontring. De gulkledde stormet i angrep etter en av hjemmelagets mange cornere, og til slutt slapp Kristiansund-gutten Sondre Sørli ballen til Albert Grønbæk.

Dansken skjøt presist og jublet for sitt tredje seriemål for sesongen.

Baklengsmålet ga ny gnist i KBK-leiren. Vertene presset Glimt og utlignet før pause. Pape Guèye skled inn 1-1 etter at Ruben Alte i forveien hadde tråklet seg inn i boksen og fyrt av et skudd som traff Brede Moe.

– Vi startet helt forferdelig og var ikke i nærheten av å matche KBKs intensitet eller energi. Så kjempet vi oss inn i det, tok over og fikk en fortjent scoring. Etter det tok de over igjen, så alt i alt en for dårlig omgang av oss, sa Patrick Berg til TV 2 halvveis.

Slo til igjen

Etter hvilen kom KBK til flere farligheter, men det var Glimt som skulle få den neste scoringen. Igjen fungerte kombinasjonene mellom Sørli og Grønbæk, og sistnevnte styrte inn 2-1 i lengste hjørne.

2-2-utligningen kom da Moe mistet ballen til Guèye etter en tversoverpasning. Senegaleseren trillet ballen forbi en Nikita Haikin på halvdistanse.

Så slo Bodø/Glimt brutalt til og fikk med seg alle poengene. Laget topper tabellen fem poeng foran Brann når begge har spilt sju kamper.

Kristiansund står med ni poeng i comebacket på øverste nivå.

16. mai tar Glimt imot kriserammede Tromsø til nordnorsk duell, mens KBK skal til Haugesund.