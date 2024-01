Det er klart vitnelisten ble offentliggjort fredag formiddag. Det samme ble kjøreplanen for den kommende rettssaken mot Besseberg.

Den tiltalte nordmannen vil i tillegg bruke en hel dag på sin frie forklaring i retten.

På vitnelisten står blant annet:

Erlend Slokvik, tidl. president i Norges skiskytterforbund

Rakel Rauntun, tidl. generalsekretær i Norges skiskytterforbund

Max Cobb, tidl. styremedlem, nå generalsekretær i IBU

Jim Carrabre, styremedlem i IBU

Tore Bøygard, tidl. president i Norges skiskytterforbund

Nicole Rühr (tidl. Resch), tidl. generalsekretær i IBU

Olle Dahlin, president i IBU

Flere interne IBU-revisorer

Grigorij Rodtsjenkov, russisk varsler

Rodtsjenkov er tidligere leder for dopinglaboratoriet i Moskva. Han ble verdenskjent gjennom den Oscar-vinnende filmen Ikaros.

Rodtsjenkov har rømt fra Russland etter å ha fortalt om et systematisk og statsfinanisert juks med doping. I dag lever han på hemmelig adresse i USA, i frykt for eget liv.

Flere granksninger, også initiert av IOC, anser i dag russeren for å være et meget troverdig vitne. Anders Besseberg har derimot gitt klart uttrykk for det motsatte:

I avhør har Grigorij Rodtsjenkov blant annet forklart om hvordan han overvar et møte mellom en russisk idrettsleder og tidligere visepresident i IBU, Alexander Tikhonov: De to diskuterte, ifølge Rodtsjenkov, hvor mange hundre tusen dollar de hadde overlevert til Anders Besseberg.

Tikhonov avviser påstandene overfor VG. Besseberg har på sin side hevdet at han aldri har mottatt penger fra russiske idrettsledere.

Både Max Cobb og Jim Carrabre har tidligere fortalt om sine erfaringer med Besseberg fra tiden da de var sammen i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Nylig gjorde blant annet Tore Bøygard, Linda Hofstad Helleland, Jonathan Taylor og Sebastian Samuelsson det samme i VG-podkasten «Skandalepresidenten».

Anders Besseberg var president i IBU i mer enn 25 år før han måtte trekke seg våren 2018.

I dag er 77-åringen tiltalt for å ha mottatt dyre klokker til flere hundre tusen kroner, eksklusive jaktturer – og prostituerte i Russland. Samt en BMW som rettighetsselskapet Infront ifølge Økokrim skal ha betalt for.

LEVER I SKJUL: Rodchenkov frykter russiske myndigheter skal ta livet av ham. Foto: Netflix / Netflix

Selv nekter den tidligere idrettslederen for å ha gjort noe ulovlig.

I et lengre intervju med VG i april 2023, gjorde advokat Christian B. Hjort det også klart at Besseberg føler seg forhåndsdømt.

Rettssaken starter i Hokksund 9. januar. Den vil vare helt frem til 16. februar.