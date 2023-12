– Jeg kommer ikke til å gå inn i en sånn prosess igjen, sier Ole Sæter til VG.

Han har for vane å gjøre seg aktuell. Enten som provokatør i media, som målscorer eller i en offentlig kontraktsforhandling med Rosenborg.

Når 2023 går mot en ende, er det med en ganske fersk kontrakt med Rosenborg. Tidlig i høst satte han penn til papir etter mye frem og tilbake i ett års tid.

– Å stå i det da det første tilbudet kom var egentlig greit. Da tenkte jeg sånn at «nå vet folk at Rosenborg vil ha meg». Det fikk jeg en boost av. Da det kom til fjerde og femte saken om nytt tilbud, så var det ikke like artig. For da virket jeg som en gnien sutrekopp. Det var sånn jeg følte det ble seende ut, sier Sæter.

– Da vi gikk inn i forhandlinger på nytt nå så ble vi enige om å holde kjeft. Slik at hverken Rosenborg eller jeg ser dumme ut, sier han.

27-åringen innrømmer at det var kamper hvor kontraktsforhandlingene preget ham. Det har vært interesse fra flere klubber. Tyrkiske, nederlandske og italienske klubber.

Likevel valgte Sæter å skrive ny kontrakt kort tid etter at overgangsvinduet stengte.

– Mange kan tenke at du så an vinduet og at du dermed ikke fikk noe bedre enn Rosenborg. Hva sier du til dem?

– Jeg kan si at hvis jeg hadde hatt lyst, så lå det masse foran meg. Jeg har fått mange kontraktsforslag. Men sånn som det er nå har jeg endt opp på at man skal aldri glemme hvor man kommer fra. Husk at jeg for ti år siden spilte i bredden i Trondheim, mens Ole Selnæs spilte i Rosenborg. Den sjansen Rosenborg har gitt meg fortjener de å få tilbake for, sier Sæter.

1 / 4 Sæters 2023 huskes kanskje aller best for da han ble utvist fmot Molde, og gikk rett opp til RBK-supporterne og fikk et bluss i hånden.







For Ole Sæter har gått den lange veien til toppfotballen. Senest høsten 2021 var han på utlån i Ull/Kisa i Obos-ligaen, uten at det ble noen suksess.

Fjorårets skattelister viser en inntekt på rundt 600.000 kroner for spissen. Den nye kontrakten gjør trolig at det tallet vil være en god del høyere i 2023. I november kjøpte han en leilighet på Singsaker i Trondheim for 7,5 millioner kroner.

– Det er klart at økonomisk var det bedre enn det første tilbudet jeg fikk. Men jeg signerte ikke i Rosenborg for økonomien. Her skal du være fordi du har 21.000 som roper og heier deg frem. Det er tusen på bortekamp og 20–30 på trening hver dag, sier Sæter.

– Men hva kan du unne deg nå som du ikke kunne før?

– Jeg kan unne meg noen nye golfkøller. De jeg har fra før virker tydeligvis ikke. Jeg prøver å ha en rolig tilnærming til det hele. Jeg har aldri hatt mye penger og har levd godt uten å ha det. Men det er en annen trygghet, sier Sæter.

For RBK som helhet ble det en fiaskosesong. 9. plass, 31 poeng bak seriemester Bodø/Glimt. Ole Sæter scoret åtte mål på tolv kamper, og slet igjen med en del sykdom og skader.

Nå håper både Rosenborg og Sæter at ting skal gå oppover under den nye treneren Alfred Johansson.

– Vi skal tilbake til Lerkendal i 2024 å gjøre den forbanna jobben som må gjøres. Fjoråret var pinlig og en følelse hverken jeg eller de som støtter oss skal ha igjen, sier Sæter, som sier han har veldig troen på lagets nye trener.