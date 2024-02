Den franske OL-komiteen er nok en gang i søkelyset. I oktober 2023 foretok fransk Økokrim en razzia mot kontorene til OL-arrangørene. Nå er det ifølge Reuters sjefen for Paris-OL, Tony Estanguet, som er under lupen.

Det skal være Estanguets lønnsutbetalinger som skal etterforskes, skal årets olympiske komité ha fortalt Reuters.

Paris-komiteen forteller videre til nyhetsbyrået at de er overrasket over den rettslige etterforskningen, men at de er villige til å samarbeide.

Også i juni 2023 slo franske økokrim til mot OL-hovedkvarteret i Paris-forstaden Saint-Denis som følge av mistanker om ulovligheter i tildelingen av kontrakter i forbindelse med sommerlekene. Den gang bekreftet de franske arrangørene situasjonen overfor AFP.

Sommerlekene i den franske hovedstaden skal arrangeres fra 26. juli til 11. august i år.