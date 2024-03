Før påskens helligdager slår innover landet, jobbes det aktivt på overgangsmarkedet på Aspmyra.

Nå kan det bli stopperbytte for Kjetil Knutsen og co.

På vei ut kan Marius Lode være. TV 2 og Avisa Nordland har begge omtalt interessen fra Häcken tidligere. Tirsdag skal Bodø/Glimt ha avslått et bud fra den svenske klubben, ifølge VGs opplysninger.

Budet skal ha ligget på fire millioner pluss bonuser som kan slå inn ved gitte kriterier. Etter det VG kjenner til skal Glimt kreve rundt seks millioner, og forhandlingene skal på ingen måte være over.

– Jeg kan ikke legge skjul på at jeg ønsker meg en overgang. Jeg respekterer selvsagt at jeg er under kontrakt med Bodø/Glimt, men når veien fram til spilletid virker så lang som den gjør nå, så håper jeg på forståelse for at jeg synes dette er interessant, sa Lode til TV 2 for noen uker siden.

Det er fortsatt godt mulig at Lode blir værende i Bodø. Overgangvinduet i Sverige stenger onsdag kveld.

Et krav for å slippe Lode skal også være at Glimt ønsker å ha inn en erstatter. Etter det VG kjenner til jobber nå klubben med å hente danske Villads Nielsen (19) fra Nordsjælland.

Glimt skal være i konkrete forhandlinger med den danske klubben.

19-åringen har åtte U-landskamper for Danmark og spilte hele kampen da Danmark slo Portugal 2–0 tirsdag.

Tidligere onsdag kunne VG fortelle at Patrick Berg og Bodø/Glimt er i forhandlinger om en ny kontrakt.