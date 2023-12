Klæbo har gjort ni intervjuer med rettighetshaver Viaplay før og etter de fem verdenscupløpene han har gått hittil.

I åtte av disse har logoen til Sparebank 1, som er Skiforbundets hovedsponsor for langrenn, blitt dekket av hette eller Klæbos briller (som han har privat avtale med).

Også da Klæbo møtte rundt 15 nordiske medier, deriblant flere TV-kanaler, dagen før sesongstarten, var hovedsponsorens logo dekket.

– Johannes har alltid opptrådt profesjonelt overfor NSF sine sponsorer, så jeg regner med dette er en glipp fra hans side, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

– Vil dere følge opp dette med Klæbo?

– Vi går alltid gjennom rutiner og forbedringspunkter med alle lag i forkant av hvert renn i verdenscupen.

TILFELDIG? Johannes Høsflot Klæbo har stort sett hatt hette eller briller i veien for Sparebank 1s logo i forbindelse med TV-intervjuer denne sesongen. Foto: Viaplay

Bjervig har ikke besvart VGs oppfølgingsspørsmål om denne konkrete saken vil bli fulgt opp. Stein Bugge, sponsorsjef i Sparebank 1, har henvist til Bjervig i saken.

Klæbo samarbeidet tidligere med Sparebank 1, ifølge Adressa. Men det er nå ingen egen sponsoravtale mellom dem, opplyser Stein Bugge.

Hverken Klæbos medierådgiver Lasse Gimnes eller manager/pappa Haakon Klæbo har besvart VGs henvendelser til denne saken.

Avtalen mellom Klæbo og Skiforbundet om markedsrettigheter Vis mer ↓ «Markedsavtaler (avtaler mellom idretten og næringslivet) kan kun inngås av NSF eller underliggende organisasjonsledd, jf. NIFs lov § 13–3 (3), dog slik at Utøver kan inngå individuelle markedsavtaler knyttet til sin sportslige virksomhet dersom vilkårene i Fellesreglementets punkt 206.2.5, eventuelle bestemmelser fastsatt av Skistyret og herværende avtale er oppfylt. Utøveren skal opptre lojalt overfor NSFs sponsorer/samarbeidspartnere. Utøveren skal bruke riktig sponsorprofilering i alle offisielle og uoffisielle sammenhenger, herunder også i pressekonferanse/medieopptredener. For øvrig vises det til gjeldende klesinstruks». Utdrag fra Skiforbundets «standard representasjonsavtale» som gjøres med utøvere som ikke er på landslag.

Slikt er stort sett ingen bagatell. VG vet at forbundets sponsorer generelt monitorerer nøye både eksponering og hvordan forbundet følger opp avtaleforpliktelsene.

Det står i representasjonsavtalen mellom Klæbo og Skiforbundet at utøvere skal opptre lojalt overfor sponsor og profilere sponsorer riktig i møte med media.

Norges Skiforbund har nemlig strenge retningslinjer for fremvisning av sponsorenes logoer i mediesammenheng. Det er ikke uvanlig at ansatte i støtteapparatet passer på at utøverne synliggjør sponsorer i forbindelse med intervjuer – for eksempel ved å flytte briller eller gi utøverne en drikke i hånden.

Det blir ikke mindre viktig når det gjelder Sparebank 1. Banken er en av Skiforbundets langvarige samarbeidspartnere.

Programmet i Trondheim: Vis mer ↓ Verdenscup langrenn Fredag 15. desember: Sprint fri, prolog kl. 10

Sprint fri, utslagsrunder kl. 12.30 Lørdag 16. desember: 20 km med skibytte kvinner, kl. 11.10

20 km med skibytte herrer, kl. 13.15 Søndag 17. desember: 10 km klassisk herrer, kl. 11

10 km klassisk kvinner, kl. 13.15 Rennene går i Granåsen, som er VM-vert i 2025. Langrenn sendes på NRK denne helgen.

Som hovedsponsor frem til VM i Trondheim 2025 – i Granåsen ikke langt fra Klæbos hjem på Byåsen – spytter de inn ti millioner kroner i året, blant annet for at logoen deres skal pryde hodeplaggene til samtlige utøvere på elitelag.

Det skal nevnes at det har vært kalde temperatur som har gjort det nødvendig å kle seg godt i både Ruka og Östersund, stedene Klæbo har deltatt.

I 2021 ble det bråk da Klæbo nektet å gå med Viaplays logo på skidressen. Han mente det var skadelig for troverdigheten at det var et kommersielt samarbeid mellom Skiforbundet og en mediekanal.

Noen av Klæbos diskusjoner og konflikter med Skiforbundet Vis mer ↓ 2018: Skistjernen ville etter tre OL-gull i 2018 ha klarere kommersielle regler å forholde seg til fra Norges Skiforbund.

Allerede for fem år siden mente advokaten Pål Kleven – med Klæbo på kundelisten – at Skiforbundet feiltolket Norges Idrettsforbunds regler om hvem som eier utøvernes navn, bilde og signatur. Denne konflikten pågår fremdeles. 2019: Klæbo drøyde med å signere landslagsavtale grunnet markedsrettigheter

Klæbo fikk refs for et bilde han la ut på Instagram med et annet klesmerke enn skiforbundets sponsor 2021: Klæbo reagerte på at Skiforbundet hadde Viaplay som sponsor og ville ikke bruke logoen på sin drakt under renn

Klæbo mente at Skiforbundet, Olympiatoppen og Idrettsforbundet ikke gjorde nok for å markere motstand mot OL i Kina. 2022: Klæbo brukte lang tid på å bli enig med forbundet om landslagsplass. Det var tøffe forhandlinger om å få med den tidligere smøreren Frode Pedersen videre. 2023: Klæbo sa nei til landslagsplass. Han pekte på dårlig behandling som en årsak. Han har beskyldt skiforbundet for å mangle verdier

Klæbo har sammen med norske alpinister i lang tid vært i strid med forbundet rundt utøvernes markedsrettigheter, og det har vært mye mediefokus på saken

Konfliktene mellom Klæbo og Skiforbundet har vært mange. Sist vår takket han nei til landslagsplass. Han har anklaget forbundet for å mangle verdier. Etter lang tid og mye støy ble partene til slutt enige om en nødvendig avtale for at Klæbo skal kunne få gå verdenscup.

Det endte med en «standard representasjonsavtale», som innebar at Klæbo ikke får muligheten til vise frem en privat sponsor på skidressen i forbindelse med verdenscup.

I høst har det også vært mye oppmerksomhet på Klæbo og alpinistenes strid med Skiforbundet om landslagskontrakten og markedsrettigheter. Det gikk så langt at alpinist Lucas Braathen sjokkerte en hel ski-verden med å legge opp.