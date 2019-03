«TILs febrilske spissjakt»

Vinteren er en fascinerende tid i norsk fotball. Lagene er fulle av håp, det samme gjelder supporterne. Gode resultater tolkes i beste mening, dårlige resultater kan lett avfeies med at kampene ikke betyr noe.

Av eliteserielagene er det få eller ingen som skal havne i nedrykksstriden. De fleste tror oppriktig på en tilværelse opp mot øvre halvdel.

For TILs del har vinteren handlet om å ta grep slik at den svake høsten i fjor blir glemt raskest mulig, samt finne ut hvordan Gjermund Åsen skal erstattes. Men med tre uker igjen til sesongstart har spørsmålet om hvem som skal score mål havnet fremst på agendaen.

Runar Espejord er å se på TILs treningsfelt, men ingen vet når han er tilbake. Glem heller ikke at det vil ta tid fra Espejord blir friskmeldt til han kan levere jevnlig.

TIL har lenge visst dette, og har derfor i vinter jakten en spiller som skulle oppfylle to kriterier. Vedkommende må kunne være en erstatter for Espejord, samt kunne spille sammen med TILs 23 år gamle spissprofil når han en gang blir frisk.

Svaret kom i januar. Da hentet TIL Brayan Rojas på lån ut sesongen, fra den costarikanske klubben med det velklingende navnet Carmelita. En avtale som skiller seg kraftig fra Slobodan Vuks – importkjøpet foran 2018-sesongen. Dersom Rojas ikke lykkes, har ikke TIL bundet seg til spilleren i årevis, slik tilfellet var med det slovenske tapsprosjektet.

Når en spiller hentes fra varme Mellom-Amerika til kalde Tromsø, er det mye nytt som skal håndteres. Det har også Rojas fått merke. Raskt etter at han kom pådro han seg en influensa, som først nylig har sluppet skikkelig taket.

Derfor var det knyttet ekstra stor spenning til akkurat denne spilleren fredag. For endelig skulle vi få se om Rojas hadde noen av de kvalitetene TIL trenger for å prestere.

Dessverre måtte alle som så kampen gå skuffet inn i helga. Ikke fordi Rojas ikke potensielt kan være en solid forsterkning. Men fordi vi rett og slett ikke ble noe klokere. Costarikaneren ble nemlig plassert som høyreving i en slags 3-4-3-formasjon der Daniel Berntsen var venstreving og Kent-Are Antonsen var plassert inn i en posisjon som på fotballspråket kalles en falsk nier. Det betyr at Antonsen, med nummer tre på ryggen, skulle ligge litt lavere enn en vanlig spiss midt i banen.

Resultatet var at både Rojas og Berntsen ofte havnet ut på hver sin side, langt unna målet. Jeg tror neppe Simo Valakari hadde planlagt at TIL skulle virke tannløse framover, men slik ble det seende ut mot et ikke alt for overbevisende Vålerenga-lag.

TILs pasningsorienterte stil fungerte rett og slett ikke, og i hvert fall ikke når laget i praksis spilte uten toppspiss.

«Gutan» skapte en reell mulighet. På et innøvd dødballtrekk som til slutt endte opp med at Antonsen skjøt rett utenfor fra 10 meter. En spiller som viste seg fra en langt bedre side etter pause da han ble plassert ned i sin beste rolle defensivt sentralt på midtbanen.

Valakari erkjente også etterpå i intervju med Eurosport at han enda jobber med å finne en løsning på hvem som skal spille spiss – og hvordan. Så kan man gjerne spørre seg hvorfor det tas opp hvem som skal spille akkurat der. TIL har jo også andre spørsmålstegn i laget.

Svaret er enkelt. I alle lag – også TIL – er laget avhengig av en spiller eller to helt der oppe som tar oppmerksomheten fra motstanderen. Det hjelper lite å bruke en hel vinter på å gjøre Mikael Norø Ingebrigtsen og Daniel Berntsen til gode spillere på offensiv midtbane når vedkommende som skal levere sluttproduktet foran dem ikke er på plass.

Forventningene til Rojas fra alle hold, også internt i klubben, er at han skal levere mål relativt raskt. Dette er ikke en spiller som skal bruke hele 2019 på å integrere seg i TIL.

Internt i klubben har følgende spørsmål blitt spurt før ledelsen valgte å hente spisstalentet:

«Hva skiller Rojas fra Vuk?»

Et enkelt, men klokt spørsmål å stille, som også har fått konsekvenser for hvordan TIL har gjort avtalen.

Kanskje kunne Brayan Rojas og lagkameratene blitt enda mer samkjørte mot Vålerenga. Men inntil videre leter Simo Valakari åpenbart etter en løsning på hva som skal skje i angrepsrekka.

Nå er det bare en treningskamp igjen mot elitemotstand før sesongen starter. Skal det løsne for Gutan mot de unevnelige gulkledde fra Nordland søndag 24. mars?