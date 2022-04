Ved hjelp av en «tekstrobot» utviklet av NTB referer vi fra samtlige kamper i Agder helt fra senior og ned til gutter og jenter 13 år. I alt er det snakk om over 3000 kampreferater.

Vårt mål er at det ved hjelp av denne tjenesten skal være enda gøyere og lettere å følge med på lokalfotballen. Nå kan spillerne selv, foreldre, besteforeldre eller andre som elsker lokalfotball gå inn på fvn.no/lokalfotballen. Her kommer de nyeste kampreferatene fortløpende inn, og man kan også enkelt søke opp sitt lag, klubb eller serie. I tillegg til kampreferater finner du her også oppdaterte tabeller, kommende kamper og toppscorerlister (det siste her er kun fra juniorfotball og oppover.)

Her kan du bla deg gjennom skjermbilder av hva du kan finne på seksjonen:

Dersom lokalfotballen har en spesiell plass i ditt hjerte, er det liten grunn til ikke å legge fvn.no/lokalfotballen til din favorittliste. PS! I bunnen av hvert referat er det en knapp du kan trykke på for å gi oss tilbakemelding på tjenesten. Her kan du enkelt melde fra om feil, gi ris eller ros. Vi setter pris på alle bidrag som hjelper oss til å bli bedre.

PPS! Lagbilder kan mailes til rune.stensland@fvn.no, så blir de en del av referatene.